Bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Dương Thị Thanh Quế

Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 4/8 cho biết, trong quá trình làm nhiệm vụ, Công an phường Hạ Long cùng Công an phường Cao Xanh đã phát hiện, bắt quả tang một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy với mục đích bán.

Đối tượng bị bắt giữ là Dương Thị Thanh Quế (SN 1995), trú tại phường Cao Xanh. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ trên người đối tượng 01 túi nilon chứa 0,164 gam ma túy đá.

Dương Thị Thanh Quế và tang vật thu giữ. Ảnh: CA Quảng Ninh

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, Công an phát hiện và thu giữ thêm nhiều tang vật, gồm: 07 túi chứa 15,32 gam ma túy đá; 02 túi chứa 3,156 gam ketamine; 02 túi chứa 08 viên thuốc lắc với trọng lượng 4,865 gam và 01 túi chứa 4,864 gam thuốc phiện đen (coca).

Ngay sau khi hoàn tất hồ sơ ban đầu, Công an phường Hạ Long đã bàn giao đối tượng cùng toàn bộ tang vật cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.