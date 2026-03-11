Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt, khám xét nơi làm việc của nguyên cán bộ địa chính Trần Nguyễn Minh Nguyệt

11-03-2026 - 10:25 AM | Bất động sản

Bị can Nguyệt bị cáo buộc mang giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) của những người dân trên đi thế chấp, chuyển nhượng cho nhiều người khác để chiếm đoạt hơn 28,8 tỷ đồng.

Ngày 11/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trần Nguyễn Minh Nguyệt (41 tuổi), nguyên cán bộ địa chính - xây dựng Ủy ban nhân dân phường Tam Hòa (cũ), cư trú tại 100/21, khu phố 35, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trần Nguyễn Minh Nguyệt (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Theo điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2025, do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Trần Nguyễn Minh Nguyệt đã lợi dụng người dân thiếu hiểu biết để làm giả hợp đồng ủy quyền về đất đai và đưa thông tin gian dối cho người dân ký vào.

Tiếp đó, Nguyệt mang giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) của những người dân trên đi thế chấp, chuyển nhượng cho nhiều người khác để chiếm đoạt hơn 28,8 tỷ đồng.

Ngày 27/2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyệt về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4, Điều 174 và tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", quy định tại khoản 3, Điều 341 Bộ luật hình sự.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thông báo ai là bị hại liên quan đến Trần Nguyễn Minh Nguyệt nhanh chóng liên hệ với đơn vị theo địa chỉ số 47, Nguyễn Ái Quốc, khu phố 12, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai, gặp Điều tra viên Lê Văn Mạnh, số điện thoại 0965.709.709 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ ngày 5/3, người cho thuê nhà có doanh thu vượt 500 triệu đồng/năm phải đặc biệt chú ý 2 mốc thời gian khai thuế quan trọng

Từ ngày 5/3, người cho thuê nhà có doanh thu vượt 500 triệu đồng/năm phải đặc biệt chú ý 2 mốc thời gian khai thuế quan trọng Nổi bật

Chưa từng có trong lịch sử: Việt Nam cần hơn 100.000 nhân lực để triển khai đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam cùng loạt dự án đường sắt hàng trăm tỷ USD

Chưa từng có trong lịch sử: Việt Nam cần hơn 100.000 nhân lực để triển khai đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam cùng loạt dự án đường sắt hàng trăm tỷ USD Nổi bật

Thiên đường sống giữa vùng xanh nguyên bản dưới chân “thiên hạ đệ nhất hùng quan”

Thiên đường sống giữa vùng xanh nguyên bản dưới chân “thiên hạ đệ nhất hùng quan”

10:00 , 11/03/2026
Bắc Ninh đón tin vui: Tập đoàn xây dựng hàng đầu Trung Quốc cam kết rót 3,5 tỷ USD vào tỉnh trong 5 năm tới

Bắc Ninh đón tin vui: Tập đoàn xây dựng hàng đầu Trung Quốc cam kết rót 3,5 tỷ USD vào tỉnh trong 5 năm tới

09:58 , 11/03/2026
Hải Phòng chi gần 3.900 tỷ làm đường kết nối khu đô thị

Hải Phòng chi gần 3.900 tỷ làm đường kết nối khu đô thị

08:49 , 11/03/2026
Từ thế "đơn thương độc mã" của ông Phạm Nhật Vượng, số lượng tỷ phú USD của Việt Nam tăng gấp 8 lần sau 13 năm

Từ thế "đơn thương độc mã" của ông Phạm Nhật Vượng, số lượng tỷ phú USD của Việt Nam tăng gấp 8 lần sau 13 năm

08:14 , 11/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên