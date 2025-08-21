Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Đức sinh năm 1999

21-08-2025 - 07:59 AM | Xã hội

Nguyễn Minh Đức là đối tượng đã đánh gãy sống mũi tài xế taxi.

INgày 20-8, Công an phường Bảy Hiền (quận Tân Bình) cho biết trên báo Công an nhân dân đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM tạm giữ Nguyễn Minh Đức (SN 1999, quê Phú Thọ) để điều tra hành vi hành hung tài xế taxi công nghệ.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ 45 phút ngày 16-8, anh N.V.T. (SN 1995, tài xế taxi công nghệ) đang chở khách trên đường Trường Chinh (đoạn qua phường Bảy Hiền). Do công trình rào chắn, anh T. buộc phải cho xe đi vào làn đường ngược chiều để di chuyển.

Bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Đức sinh năm 1999- Ảnh 1.

Nguyễn Minh Đức tại cơ quan công an. Ảnh: VTC News

Khi đến trước số nhà 247 Trường Chinh, xe taxi va chạm với xe máy điện do một nam thanh niên điều khiển, khiến người này ngã xuống đường. Anh T. lập tức dừng xe, đỡ người điều khiển xe máy điện dậy và đưa vào lề đường.

Theo VTC News, trong lúc anh T. đứng trước đầu xe gọi cho công ty bảo hiểm, nam thanh niên bất ngờ lao tới, liên tục dùng tay đánh mạnh vào mặt tài xế. Hậu quả, anh T. bị chảy máu mũi và được chẩn đoán gãy sống mũi.

Sau khi hành hung, đối tượng bỏ đi, mặc cho nạn nhân phải tự đến bệnh viện điều trị. Đến sáng hôm sau, anh T. đã trình báo toàn bộ sự việc với Công an phường Bảy Hiền.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an nhanh chóng vào cuộc xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định người hành hung là Nguyễn Minh Đức. Đến 21 giờ 20 phút ngày 18-8, trinh sát hình sự đã truy tìm và bắt khẩn cấp Đức tại một địa điểm ở TP HCM.

Hiện Công an phường Bảy Hiền đã tiếp nhận đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

