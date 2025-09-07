Bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Sơn - kẻ hành hung người đi đường

Chiều 7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM, cho biết bắt giữ Nguyễn Thanh Sơn (SN 1984, trú tại phường Xuân Hòa) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”

Trước đó, khoảng 13 giờ 20 ngày 4/9, anh N.C.T (32 tuổi, ngụ phường Tân Phú) điều khiển xe máy đến trước số nhà 35 - 37 Trần Nhật Duật, phường Tân Định thì bị một người đàn ông có biểu hiện say xỉn chặn đầu xe, chửi bới và nhiều lần dùng cùi chỏ đánh vào vùng đầu, mặt.

Nạn nhân phải bỏ chạy vào Trung tâm Y tế mới thoát được sự truy đuổi sau đó đến cơ quan Công an trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Định đã triển khai lực lượng, phối hợp với Công an TP HCM tổ chức truy xét đối tượng.

Đối tượng Nguyễn Thanh Sơn (áo đen) tại cơ quan công an - Ảnh: CACC

Đến 21 giờ 30 ngày 5/9, lực lượng Công an đã bắt giữ được Sơn, đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Sơn quanh co chối tội. Tuy nhiên, qua đấu tranh, Sơn khai nhận đã uống rượu bia, trong khi đi xe máy đã vô cớ chặn đường và đánh anh T. Sau đó, Sơn còn tiếp tục đuổi theo và cố tình va chạm nhiều lần vào một ôtô đang lưu thông trên đường Phan Đình Phùng, đồng thời chửi bới, đe dọa tài xế.

Liên quan đến vụ việc trên, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Công an khuyến nghị người dân khi phát hiện các hành vi gây mất an ninh trật tự, vi phạm pháp luật cần báo ngay cho công an nơi gần nhất hoặc qua đường dây nóng để được xử lý kịp thời, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.