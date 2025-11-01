Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Lê vì giết con trai 1 tuổi

01-11-2025 - 15:47 PM | Xã hội

Nguyễn Thị Lê đã nhẫn tâm vứt con 1 tuổi xuống giếng khiến cháu tử vong.

Sáng 1-11, Công an phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk cho biết trên báo SGGP rằng vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk thi hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Lê (sinh năm 1983, trú phường Ea Kao) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ sáng 31-10, Công an phường Ea Kao tiếp nhận tin báo về việc bé U.N.A.L. (1 tuổi) đột ngột biến mất khỏi nhà. Cụ thể, bé L. đang được bà ngoại bồng cho ăn trước cửa nhà. Khi bà vào nhà để làm việc khác rồi quay ra thì không còn thấy cháu. Gia đình hoảng hốt tìm kiếm và báo cơ quan chức năng hỗ trợ.

Không lâu sau, thi thể bé được phát hiện dưới giếng nước ngay trong khuôn viên nhà. Nhận thấy sự việc có nhiều dấu hiệu bất thường, lực lượng điều tra lập tức vào cuộc, tiến hành thu thập thông tin và lấy lời khai những người thân trong gia đình.

Bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Lê vì giết con trai 1 tuổi- Ảnh 1.

Cơ quan công an bắt giữ Nguyễn Thị Lê để điều về hành vi giết người. Ảnh: Báo NLĐ

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định chính mẹ ruột của cháu bé – bà Nguyễn Thị Lê – là nghi phạm gây ra cái chết thương tâm này.

Báo Người lao động dẫn thông tin từ cơ quan điều tra cho hay, bà Lê khai kết hôn với ông T. (45 tuổi) từ năm 2008 và có hai người con chung. Tuy nhiên, đến tháng 2-2024, bà phát sinh mối quan hệ ngoài hôn nhân và sinh thêm bé L.

Sáng 31-10, trong lúc cảm thấy bế tắc và áp lực vì không đủ khả năng chăm sóc ba con nhỏ, bà Lê nảy sinh ý định sát hại bé L. để “giảm bớt gánh nặng”. Sau đó, nghi phạm đã bế con thả xuống giếng trong sân nhà rồi đậy nắp bê tông lại nhằm che giấu hành vi.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

