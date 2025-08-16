Bắt Lâm Văn Tùng

Chiều 15/8, Công an phường Gia Lộc (tỉnh Tây Ninh) cho biết, vừa bàn giao đối tượng truy nã nguy hiểm tên Lâm Văn Tùng (39 tuổi, trú tại xã Chợ Mới, tỉnh An Giang) cho Công an tỉnh An Giang thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Đối tượng Lâm Văn Tùng bị bắt giữ (Ảnh: Công an Tây Ninh).

Trước đó, vào ngày 13/8, lực lượng chức năng phát hiện Lâm Văn Tùng đang lẩn trốn tại khu vực thuộc khu phố Phước Đức A, phường Gia Lộc. Cảnh sát đã tiến hành khoanh vùng, xác định nơi ẩn náu và bắt giữ, không để đối tượng kịp tẩu thoát.

Được biết, đối tượng Lâm Văn Tùng bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang (trước khi sáp nhập) truy nã về tội "Đánh bạc".