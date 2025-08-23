Bắt Lê Văn Minh Hoàng, giải cứu bé gái 13 tuổi

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai xác minh, làm rõ và tiến hành bắt giữ 04 đối tượng liên quan đến vụ án “Mua bán người, Cưỡng đoạt tài sản, Bắt giữ người trái pháp luật” là Lê Văn Minh Hoàng (SN 2001), trú phường Hội An Đông; Nguyễn Tấn Dũng (SN 2009), Phan Văn Hoàng Duy (SN 2010), cùng trú tại phường Hội An, thành phố Đà Nẵng và Thái Văn Hoà (SN 1987), trú xã Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi; đồng thời giải cứu nạn nhân khỏi các đối tượng tội phạm.

Hiện trường tại thời điểm giải cứu nạn nhân. Ảnh: CA Đà Nẵng

Trước đó, em Trần B.N (SN 2012), trú phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai bị đối tượng nam tên “Tuấn Bi” (ở nhà thuê trên đường Hoàng Văn Thụ, phường Quy Nhơn) dụ dỗ cho vay số tiền 10 triệu đồng để tiêu xài cá nhân với lãi suất cao, mục đích của đối tượng là để ép N. làm tiếp viên cho “Tuấn Bi” để trả nợ.

Sau thời gian làm việc cho “Tuấn Bi”, N. tiếp tục bị bán cho nhiều đối tượng khác nhau để làm nhân viên quán Karaoke. Do bị đánh đập nên khoảng 04 giờ 05 phút ngày 17/8, N. gọi cho mẹ ruột thông báo việc em bị chủ quán Karaoke đánh đập, bắt trả tiền vay nếu không họ sẽ bán N. cho người khác.

Bố của N. là ông Trần N.T (SN 1982), trú phường Quy Nhơn Tây tiếp tục nói chuyện với những người đang giữ N. thì được thông báo phải trả 50 triệu đồng nếu muốn thả N. ra.

Đến 10 giờ cùng ngày, từ tài khoản Facebook của N. có người tiếp tục gọi cho mẹ em (gọi qua messenger) và thông báo muốn chuộc lại con thì phải chuyển 60 triệu đồng. Khi được hỏi vì sao lại tăng thêm 10 triệu, các đối tượng này nói là “tiền nhờ giang hồ đi tìm bắt N. nên lên đến 60 triệu đồng”; đồng thời cho biết, bọn chúng đang dẫn N. ra Hội An (thành phố Đà Nẵng), khi tới nơi sẽ nhắn địa chỉ để gia đình đem tiền đến chuộc đến.

Khi mẹ N. yêu cầu được gặp mặt con thì các đối tượng không cho và cúp máy. Liên lạc lại nhóm đối tượng nhiều lần nhưng không được, gia đình đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai trình báo sự việc…

Các đối tượng Nguyễn Tấn Dũng, Phan Văn Hoàng Duy, Thái Văn Hòa và Lê Văn Minh Hoàng (từ trái qua) bị bắt giữ. Ảnh: CA Đà Nẵng

Lúc 15 giờ ngày 21/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng nhận được đề nghị của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai về việc phối hợp hỗ trợ xác minh, làm rõ vụ mua bán người nói trên.

Sau khi tiếp nhận, Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo tổ công tác Khu vực 3 nhanh chóng xác minh, xác định các đối tượng đang có mặt tại địa bàn xã Duy Vinh, thành phố Đà Nẵng. Tổ công tác Khu vực 3 đã hướng dẫn người nhà cháu N. liên hệ nhóm đối tượng đến tại quán ăn trên đường Hùng Vương, xã Nam Phước, thành phố Đà Nẵng để giao tiền.

Khi các đối tượng đến và nhận tiền, tổ công tác nhanh chóng bắt giữ và giải cứu thành công cháu Trần B.N. Qua khai thác nhanh, 04 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và bàn giao các đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.