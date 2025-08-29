Bắt Lương Ngọc Thảo sinh năm 2000

Công an tỉnh Nghệ An tối 28/8 cho biết, Công an xã Lượng Minh vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh bắt giữ đối tượng truy nã Lương Ngọc Thảo, sinh năm 2000, trú tại xã Tam Quang, tỉnh Nghệ An.

Theo đó, Thảo từng phạm tội gây rối trật tự cộng cộng tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Năm 2022, sau khi có quyết định thi hành án, đối tượng đã bỏ trốn sang Campuchia. Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh đã ra Quyết định truy nã đối với Lương Ngọc Thảo.

Đối tượng Thảo (dấu X) bị bắt giữ - Ảnh: CA Nghệ An

Thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm rà soát, truy bắt, vận động đầu thú và thanh loại đối tượng truy nã, Công an xã Lượng Minh phối hợp Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh lần theo các đầu mối thông tin. Lực lượng chức năng xác định Lương Ngọc Thảo sẽ bắt xe từ biên giới Campuchia qua các tỉnh phía Nam ra phía Bắc để tiếp tục lẩn trốn nên tổ chức phối hợp đón lõng, bắt giữ.

Vào khoảng 08 giờ ngày 11/8/2025, tại bến xe Bắc Vinh, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An, Công an xã Lượng Minh phối hợp với Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh bắt giữ thành công đối tượng Lương Ngọc Thảo.

Hiện, Lương Ngọc Thảo đã được Công an xã Lượng Minh bàn giao cho Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật.