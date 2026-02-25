Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt Ma Hương sinh năm 1979

25-02-2026 - 10:01 AM | Xã hội

Ma Hương là đối tượng bị truy nã về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 14/2 vừa qua, Công an xã Tà Hine cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ thành công một đối tượng truy nã về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" sau thời gian lẩn trốn.

Đối tượng bị bắt giữ là Ma Hương (SN 1979) thường trú tại xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng; nơi ở hiện tại tại xã Tà Hine, tỉnh Lâm Đồng.

Đối tượng Ma Hương tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Ma Hương bị truy nã theo Quyết định truy nã số 11/PC02 ngày 22/11/2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Qua công tác rà soát, nắm tình hình địa bàn, Công an xã Tà Hine phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn sinh sống trên địa bàn. Sau khi xác minh, đối chiếu đặc điểm nhân thân, lực lượng Công an xác định đây là đối tượng đang bị truy nã.

Ngay sau đó, Công an xã Tà Hine chủ động phối hợp với Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa xây dựng kế hoạch, triển khai lực lượng tiến hành bắt giữ. Quá trình bắt giữ được thực hiện bảo đảm an toàn, đúng quy định của pháp luật.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, lực lượng chức năng đã bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Việc bắt giữ thành công đối tượng truy nã góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

Bắt Ma Hương

