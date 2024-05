Bắt một chủ hụi, phát hiện có 22 người là nạn nhân: Thủ phạm trả giá cho 2,7 tỷ đồng bằng 12 năm tù

Nguyễn Thị M, sinh năm 1964 tại Nam Định, làm chủ hụi từ khoảng năm 2005. Đối tượng này đã sử dụng tiền hụi của hụi viên vào mục đích cá nhân, mạo danh hụi viên để chiếm đoạt tiền. Từ năm 2020 đến 2021, Nguyễn Thị M đã mở 10 dây hụi và chiếm đoạt tổng cộng hơn 2,7 tỷ đồng.

Dưới đây là tóm tắt "chiêu thức" lừa đảo của đối tượng:

Với mục tiêu thu hút người tham gia để hưởng hoa hồng từ các dây hụi này, Nguyễn Thị M đã thông báo cho hụi viên về ngày mở hụi, loại hụi, và danh sách người tham gia, giúp họ theo dõi và đảm bảo sự tham gia của họ.

Trong quá trình điều hành hụi, đối tượng đóng vai trò trực tiếp thu tiền từ hụi viên. Tuy nhiên, thay vì quản lý số tiền này một cách chính đáng, người này đã sử dụng chúng vào mục đích cá nhân và lấp vào các dây hụi khác, dẫn đến sự mất cân đối vốn có của các dây hụi.

Khi cảm nhận được sự mất cân đối này, Nguyễn Thị M đã bắt đầu lên kế hoạch chiếm đoạt tiền từ hụi viên. Cách thức mà bị cáo sử dụng là lập ra nhiều dây hụi mới, thông qua việc hốt hụi khống hoặc mạo danh hụi viên, từ đó chiếm đoạt tiền một cách không hợp pháp. Trong vụ án của Nguyễn Thị M, có tổng cộng 22 bị hại.

Trong hai năm, từ 2020 đến 2021, Nguyễn Thị M đã mở ra tổng cộng 10 dây hụi, với số tiền chiếm đoạt từ các dây hụi này lên đến 2,7 tỷ đồng. Điều này không chỉ gây thiệt hại nặng nề cho các hụi viên tham gia mà còn phá vỡ niềm tin và trật tự xã hội.

Hành vi của Nguyễn Thị M đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu xác định là "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và bị cáo đã bị tuyên phạt 12 năm tù. Ngoài ra, bị cáo còn có trách nhiệm bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho những người bị hại trong vụ án này.

Khuyến cáo của công an

Theo bài viết được đăng tải trên trang web của công an tỉnh Bình Thuận ngày 28/10/2023, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nên chọn lựa các kênh đầu tư, các hình thức tiết kiệm, tích góp phù hợp, an toàn; nếu chọn hình thức góp vốn dựa vào uy tín thì phải hết sức cân nhắc và thận trọng trong việc lựa chọn người tham gia, đồng thời nắm vững các quy định của pháp luật liên quan, vừa để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, vừa phòng tránh rủi ro, cũng như những vi phạm pháp luật trong quá trình tham gia, như:

- Tìm hiểu quy định về hụi: tiền lãi không được vượt quá 20%/năm (tức là 1,6%/tháng), nắm rõ về điều kiện của chủ hụi, thành viên, quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý của chủ hụi, thành viên góp hụi quy định tại Nghị định số 19 năm 2019 của Chính phủ.

- Tìm hiểu kỹ về nhân thân của chủ hụi để có thể đặt niềm tin khi góp hụi.

- Tìm hiểu kỹ về hoạt động của dây hụi định tham gia, có thể yêu cầu chủ hụi cho xem hoặc sao chụp, kiểm tra về số lượng người tham gia, sổ ghi hụi, số tiền góp hụi, tìm hiểu điều kiện kinh tế của chủ hụi, các thành viên góp hụi để đánh giá mức độ rủi ro và để phục vụ giải quyết tranh chấp về sau nếu có; lập văn bản và yêu cầu công chứng các thỏa thuận về hụi; nếu chủ hụi điều hành từ 02 dây hụi trở lên hoặc số tiền góp hụi từ 100 triệu trở lên thì phải báo cho UBND phường, xã, thị trấn biết để rà soát, quản lý, theo dõi, phòng ngừa xử lý các vi phạm.

- Khi phát hiện các thông tin như nhiều dây hụi của chủ hụi bị vỡ hoặc nhiều thành viên bỏ hụi thì cần báo cho chính quyền địa phương để có hình thức nắm, giải quyết kịp thời.

- Nếu chủ hụi vi phạm quy định về hụi, như không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của chủ hụi đối với thành viên thì bị phạt từ 02 - 05 triệu đồng, không thông báo cho UBND cấp xã theo quy định thì phạt từ 05 - 10 triệu đồng, lợi dụng việc tổ chức hụi để cho vay lãi nặng, huy động vốn trái pháp luật thì có thể xử phạt 10 - 20 triệu đồng.



- Nếu vi phạm về hình sự thì liên quan đến lãi suất, chiếm đoạt tài sản thì phải xem xét xử lý về các hành vi cho vay lãi nặng, lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định của Bộ Luật Hình sự, mức phạt tù có thể lên đến 20 năm, tù chung thân đối với các vụ chiếm đoạt tài sản trên 500 triệu đồng.

Đồng thời, cảnh báo những người tổ chức góp vốn cần tuân thủ các quy định pháp luật, nghiêm cấm việc tổ chức hụi để huy động vốn trái pháp luật, cho vay nặng lãi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

Tổng hợp