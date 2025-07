Bắt một nữ nhân viên công ty giao hàng sau hơn 5 năm lẩn trốn

Công an tỉnh Đồng Nai ngày 7/7 cho biết, ngày 3/7 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Hồng Ngọc (sinh năm 1994, HKTT: ấp Phú Mỹ 1, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, nay là xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) về tội tham ô tài sản khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Đức Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Qua điều tra cho thấy, Ngọc là nhân viên của Công ty cổ phần dịch vụ GHN (gọi tắt là công ty GHN) có nhiệm vụ nhận đơn hàng rồi phân công nhân viên vận chuyển đi giao cho khách, nhận tiền phí vận chuyển, tiền hàng từ các nhân viên vận chuyển để nộp về tài khoản ngân hàng của công ty.

Ngọc tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Tuy nhiên vào ngày 8/6/2020, Ngọc tự ý nghỉ việc và không nộp tiền COD nhận bàn giao từ các nhân viên khác về công ty với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng. Quá trình điều tra xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hồng Ngọc về tội tham ô tài sản và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam.

Tuy nhiên, bị can Ngọc đã bỏ trốn khỏi địa phương sau khi thực hiện hành vi phạm tội và cắt mọi liên lạc với gia đình, người thân. Sau hơn 5 năm lẩn trốn, Ngọc đã bị bắt giữ.

Tội tham ô tài sản Điều 353 Bộ Luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: a) Có tổ chức; b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm; c) Phạm tội 02 lần trở lên; d) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; đ) Chiếm đoạt tiền, tài sản dùng vào mục đích xóa đói, giảm nghèo; tiền, phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi đối với người có công với cách mạng; các loại quỹ dự phòng hoặc các loại tiền, tài sản trợ cấp, quyên góp cho những vùng bị thiên tai, dịch bệnh hoặc các vùng kinh tế đặc biệt khó khăn; e) Gây thiệt hại về tài sản từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng; g) Ảnh hưởng xấu đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, tổ chức.