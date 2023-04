Bất ngờ lượng mua bán căn hộ chung cư tăng gấp 4 lần chỉ sau thời gian ngắn

Theo đó, có 14 dự án hoàn thành với 5.909 căn, số lượng dự án bằng khoảng 50% so với quý IV/2022 và bằng khoảng 63,64% so với cùng kỳ. Số lượng dự án đang triển khai xây dựng là 698 dự án với 398.592 căn, số lượng dự án đạt 149,79% so với quý IV/2022 và bằng khoảng 57,4% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, cấp phép mới có 17 dự án với 7.187 căn, số lượng dự án được cấp phép mới bằng khoảng 77,27% so với quý cuối năm ngoái và bằng khoảng 43,59% so với quý I/2022.