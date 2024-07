Bất ngờ một tỉnh miền Tây tăng 27 hạng, vươn lên đứng đầu khu vực ĐBSCL về tăng trưởng GRDP

Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Tin từ Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh cho biết, tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng ước đạt 10,27%, giúp Trà Vinh tăng 27 hạng, đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long và đứng thứ 6 cả nước. Đây là mức tăng trưởng cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay.



Cụ thể, 6 tháng đầu năm tỉnh Trà Vinh thu hơn 11.200 tỷ đồng, tăng 20,17% so với cùng kỳ, GRDP tỉnh Trà Vinh tăng đều cả 3 khu vực. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,51%, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 22,15%, khu vực dịch vụ tăng 5,25%...

Trong 6 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 58%, có 232 doanh nghiệp mới thành lập với tổng vốn 1.462 tỷ đồng. Giá trị sản xuất 6 tháng ước đạt hơn 20.400 tỷ đồng, đạt 50,73% kế hoạch, tăng 20,12%. Cả 4 nhóm ngành sản xuất công nghiệp đều tăng.

Về thương mại, dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 30.751 tỷ đồng, tăng 13,19% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 của tỉnh Trà Vinh tăng 0,43% so với tháng trước và tăng 3,67% so với tháng 6/2023. Bình quân 6 tháng đầu năm 2024, CPI tăng 3,23% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng 6 đạt hơn 5.000 tỷ đồng, nâng giá trị 6 tháng đạt trên 30.750 tỷ đồng, đạt 51,81% kế hoạch, tăng 13,19% so với cùng kỳ. Giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu 6 tháng ước đạt trên 716 triệu USD, tăng 40,4%.

Đối với công tác xúc tiến đầu tư, phát triển doanh nghiệp, trong 6 tháng tỉnh đã cấp mới chủ trương đầu tư cho 9 dự án trong và ngoài nước. Thành lập mới 232 doanh nghiệp, đạt 44,61% kế hoạch.

Giải ngân vốn đầu tư công cao hơn cùng kỳ, ước đến 30/6/2024 giải ngân trên 2.190 tỷ đồng, đạt 45% kế hoạch vốn. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt trên 14.000 tỷ đồng, đạt 41,46%, tăng 8,12% so với cùng kỳ.



Phát biểu tại phiên họp sơ kết tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng năm 2024. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn chỉ đạo các địa phương phải phối hợp chặt chẽ với ngành thuế triển khai đồng bộ các giải pháp chống thất thu thuế.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, giải phóng mặt bằng các công trình xây dựng cơ bản, các công trình trọng điểm trên địa bàn; các sở ngành, địa phương được giao làm chủ đầu tư phải tập trung rà soát, tăng tốc tiến độ giải ngân vốn.

Tương lai Trà Vinh có thể là trung tâm xuất khẩu năng lượng tái tạo của cả nước

Mới đây, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong đó đã bổ sung nội dung nghiên cứu phát triển Trà Vinh thành trung tâm xuất khẩu năng lượng tái tạo của cả nước.

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Trà Vinh - Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường đã chỉ đạo các vị đại biểu Quốc hội nghiên cứu, gặp gỡ, trao đổi và có văn bản đề xuất, kiến nghị gửi đến Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường; Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp xem xét bổ sung trình Quốc hội.



Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh cho biết, hiện nay địa phương đang sở hữu nhà máy sản xuất đầu tiên của VIệt Nam về mảng sản xuất năng lượng mới - Hydrogen. Dự án đã được khởi bên từ năm 2023.







Trong tương lai, Trà Vinh sẽ trở thành trung tâm xuất khẩu năng lượng tái tạo của Việt Nam

Bên cạnh đó, hiện nay các nhà đầu tư điện gió tại Trà Vinh đã và đang dự kiến tiếp tục đầu tư các dự án điện gió gần bờ, ngoài khơi và tiến hành thỏa thuận “mua bán điện” với đối tác Singapore, hiện đang chờ chủ trương của Chính phủ...

Trên cơ sở đó, các cơ quan chức năng đã xem xét kỹ lưỡng, thận trọng để trình bổ sung nội dung nêu trên và được Quốc hội thống nhất biểu quyết thông qua với tỷ lệ cao.

Đại biểu Quốc Hội Trần Quốc Tuấn cho biết, đây là kiến nghị, đề xuất chính đáng phù hợp với chủ trương của Chính phủ và nhu cầu phát triển của địa phương.

Việc biểu quyết thông qua Nghị quyết này là cơ sở pháp lý quan trọng giúp tỉnh Trà Vinh đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước nhằm khai thác tốt tiềm năng, lợi thế về nắng, gió và Hydrogen - nguồn năng lượng mới, xanh, sạch, góp phần thúc đẩy phát triển tỉnh Trà Vinh trở thành Trung tâm xuất khẩu năng lượng tái tạo của cả nước.