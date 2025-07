Giá vàng nhẫn, vàng SJC ngày 25/7 biến động ra sao?

Sáng nay (25/7), thị trường vàng trong nước chưa ghi nhận biến động so với cuối phiên hôm qua.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được niêm yết ở mức 116,7 – 119,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). PNJ giao dịch ở mức 116 – 118,8 triệu đồng/lượng, trong khi Công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn tại 115 – 117,5 triệu đồng/lượng. DOJI giữ nguyên mức giá 109 – 110 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng cũng đang duy trì mặt bằng cao nhưng không có nhiều thay đổi. SJC niêm yết vàng miếng ở mức 119,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 121,7 triệu đồng/lượng (bán ra). Các doanh nghiệp khác như PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu cũng giữ giá trong biên độ tương tự.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay đang ở quanh ngưỡng 3.367 USD/ounce, giảm 0,55% so với phiên liền trước. Trước đó, giá vàng từng vượt mốc 3.400 USD/ounce, tuy nhiên đà tăng nhanh chóng bị chốt lời khiến thị trường thiếu lực cầu mới.

Theo Kitco News, giá vàng vẫn chưa thu hút được dòng tiền trú ẩn dù thị trường nhà ở Mỹ phát đi tín hiệu suy yếu. Cụ thể, báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy doanh số bán nhà mới trong tháng 6 chỉ tăng 0,6% so với tháng trước, đạt 627.000 căn theo năm, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng 649.000 căn. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số này đã giảm 6,6%.

Giá nhà tại Mỹ bắt đầu điều chỉnh. Mức giá bán trung vị trong tháng 6/2025 giảm còn 401.800 USD, hạ 4,9% so với tháng trước và giảm 2,9% so với cùng kỳ. Giá bán trung bình đạt 501.000 USD, giảm lần lượt 2% và 1,1%.

Nguồn cung trên thị trường tiếp tục tăng, với 511.000 căn nhà mới rao bán tương đương mức tồn kho 9,8 tháng, cao nhất kể từ đầu năm.

Giới phân tích cảnh báo rằng nếu tình trạng suy yếu của thị trường bất động sản kéo dài, đây sẽ là tín hiệu không tích cực cho tăng trưởng kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, điều này hện vẫn chưa đủ để tạo ra lực đẩy mạnh mẽ cho giá vàng trong ngắn hạn.