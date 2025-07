Điều hòa cháy hàng vì "vùng đất băng giá" ở Trung Quốc bỗng nóng oi ả: Cử 500 thợ đến lắp mà làm không xuể

Cái nóng bất thường ở vùng lạnh giá

Từng được xem là nơi trú ẩn lý tưởng khỏi cái nóng như thiêu như đốt của mùa hè, vùng Đông Bắc Trung Quốc giờ đây lại đang phải đối mặt với nhiệt độ cao kỷ lục, kéo theo một cuộc chạy đua săn lùng máy điều hòa không khí.

Khi các đợt nắng nóng càn quét khắp Trung Quốc, các tỉnh có vĩ độ cao của nước này là Liêu Ninh, Cát Lâm và Hắc Long Giang (thường được gọi chung là vùng Đông Bắc) lại chịu ảnh hưởng đặc biệt nặng nề trong năm nay.

Chỉ trong ba ngày từ 24 đến 26 tháng 6, nhiệt độ trung bình tại phần lớn khu vực đã vượt ngưỡng 30 độ C, nhiều nơi vượt mốc 35 độ C. Thậm chí, một số địa điểm còn ghi nhận mức nhiệt lên tới 40 độ C – một con số khắc nghiệt chưa từng có tiền lệ.

Cái nóng còn lan đến cả Mạc Hà, thành phố cấp huyện ở cực bắc Trung Quốc, nơi nhiệt độ mùa đông có thể xuống tới âm 40 độ C. Bắt đầu từ ngày 25 tháng 6, nhiệt độ tại thành phố này đã vượt 35 độ C trong ba ngày liên tiếp – một hiện tượng chỉ được ghi nhận lần cuối vào năm 1970.

Tại một khu vực vốn có mùa hè ngắn và ôn hòa, việc sử dụng máy điều hòa trước đây không phổ biến. Do đó, đợt nắng nóng bất thường này đã khiến người dân và doanh nghiệp hoàn toàn bị động.

Theo Niên giám Khảo sát Hộ gia đình Trung Quốc năm 2023, tỷ lệ sở hữu máy điều hòa ở ba tỉnh Đông Bắc thấp hơn nhiều so với mức trung bình toàn quốc, với 56,8 máy/100 hộ ở Liêu Ninh, 17,7 ở Cát Lâm và 13,3 ở Hắc Long Giang. Để so sánh, tỉnh Chiết Giang ở miền đông Trung Quốc có tỷ lệ trung bình lên tới 218,8 máy/100 hộ – tức hơn hai máy mỗi nhà.

Năm 2024, khu vực này chỉ chiếm 3,72% doanh số bán máy điều hòa toàn quốc, tương đương 3,89 triệu chiếc. Do nhu cầu hạn chế, rất ít nhà sản xuất đặt cơ sở hoạt động tại đây, khác hẳn với các trung tâm sản xuất và tiêu thụ máy điều hòa tập trung ở khu vực Đồng bằng Châu Giang và Đồng bằng sông Dương Tử.

Mặc dù đợt nắng nóng đã giảm nhẹ từ đầu tháng 7, người dân trên khắp vùng Đông Bắc vẫn tiếp tục đổ xô đi mua máy điều hòa để chuẩn bị cho những đợt thời tiết khắc nghiệt hơn, khiến doanh số bán hàng cả trực tuyến và trực tiếp đều tăng vọt.

Cuộc săn lùng điều hòa

Trên nền tảng thương mại điện tử JD.com, khối lượng giao dịch đã tăng đột biến so với cùng kỳ năm ngoái – tăng gấp 6 lần ở Hắc Long Giang, 10 lần ở Liêu Ninh và lên đến 25 lần ở Cát Lâm. Đáng chú ý, những người lần đầu mua hàng trên nền tảng này chiếm một phần lớn nhu cầu, với mức tăng hơn 200% trên toàn khu vực.

Làn sóng mua sắm đến từ cả cá nhân và các tổ chức, bao gồm cả các trường đại học đang đưa việc lắp đặt điều hòa vào các dự án cải tạo khuôn viên. Ví dụ, Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân ở Hắc Long Giang đã công bố kế hoạch đầu tư 18,5 triệu nhân dân tệ (khoảng 2,6 triệu USD) để mua hơn 7.000 máy điều hòa cho ký túc xá sinh viên. Vào cuối tháng 6, giữa đợt nắng nóng, một số sinh viên được cho là đã phải ngủ ở hành lang hoặc dựng lều ngoài trời để tránh nóng.

Để đối phó với nhu cầu tăng đột ngột, các kỹ thuật viên lắp đặt đã được điều động đến khu vực này để giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động tay nghề cao. Đơn cử, JD.com đã gửi 500 thợ lắp đặt từ các tỉnh như Thiểm Tây và Tứ Xuyên đến hỗ trợ. Các thương hiệu điện máy lớn như Midea và Haier cũng huy động hàng trăm chuyên gia từ khắp cả nước để giảm bớt áp lực lắp đặt.

Một thách thức khác đến từ kết cấu nhà ở độc đáo của khu vực – vốn được thiết kế chủ yếu để chống lại cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông. Một thợ lắp đặt họ Triệu đến từ tỉnh Tứ Xuyên ở phía tây nam cho biết, ở thủ phủ Thành Đô, anh có thể hoàn thành tới 10 ca lắp đặt trong một ngày. Nhưng ở vùng Đông Bắc, anh chỉ có thể làm được ba đến bốn ca, vì nhiều hộ gia đình là người dùng lần đầu và phải khoan lỗ mới cho từng máy.

"Tường của các tòa nhà ở đây thường dày hơn 50 cm, có những chỗ dày gần hai mét," anh Vương Lỗi, một thợ lắp đặt 38 tuổi ở Cáp Nhĩ Tân, chia sẻ với truyền thông địa phương.

"Chúng được đổ đầy cốt thép và bê tông đặc, vì vậy chúng tôi thường phải thay đến bảy, tám mũi khoan dài mới xuyên qua được."

Anh Vương giải thích, so với những bức tường dày 30 cm tiêu chuẩn ở miền nam Trung Quốc, việc lắp đặt ở vùng Đông Bắc có thể mất từ ba đến bốn giờ – lâu gấp sáu lần so với thông thường.

Truyền thông trong nước cũng dự báo rằng độ ẩm gia tăng trong khu vực có thể dẫn đến nhiều cơn giông bão cục bộ hơn trong tương lai, tiềm ẩn nguy cơ tạo ra một kiểu hình thái thời tiết giống như gió mùa với những trận mưa lớn đột ngột theo sau là nắng nóng ngột ngạt, tương tự như những gì thường thấy ở miền nam.