Bất ngờ nhận hàng trăm triệu đồng từ tài khoản "lạ", nhiều người liền báo công an

Ngày 12-10, Công an TP Cần Thơ cho biết thời gian qua xuất hiện nhiều trường hợp người dân chủ động trình báo cơ quan chức năng khi phát hiện số tiền lớn từ tài khoản "lạ" chuyển đến. Qua xác minh, lực lượng công an các địa phương đã trao trả lại cho người chuyển nhầm.

Theo đó, vào giữa tháng 9 vừa qua, anh Trần Nhất Anh (khu vực 3, phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ) bất ngờ phát hiện 400 triệu đồng xuất hiện trong tài khoản ngân hàng. Sau 15 ngày chờ đợi nhưng không ai liên hệ, lo ngại chiêu trò lừa đảo, anh đã đến Công an phường Ngã Bảy trình báo.

Anh Trần Nhất Anh trao trả số tiền 400 triệu đồng chuyển nhầm cho bà Hoàng Thị Liên tại Công an phường Ngã Bảy. Ảnh: Công an phường Ngã Bảy

Qua xác minh, công an xác định chủ tài khoản chuyển nhầm là bà Hoàng Thị Liên (TP HCM). Ngày 9-10, số tiền đã được hoàn trả đầy đủ sau khi các bên hoàn tất thủ tục theo quy định.

Trước đó, ông Trần Văn Út (ngụ khu vực 2, phường Ngã Bảy) cũng hoang mang khi nhận được 117 triệu đồng được chuyển từ một số tài khoản không quen biết. Ông Út đã liên hệ công an phường hỗ trợ để trao trả lại số tiền trên cho người chuyển nhầm.

Một trường hợp khác là ông Trần Văn Ốc (SN 1976; ngụ xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ) cũng cảm thấy lo lắng vì trong tài khoản ngân hàng bỗng xuất hiện 100 triệu đồng chuyển đến vào ngày 6-10. Ông Ốc đã chủ động đến Công an xã Vị Thanh 1 trình báo để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.

Qua quá trình xác minh, Công an xã Vị Thanh 1 xác định người chuyển nhầm số tiền nêu trên là ông Nguyễn Thanh Tâm (ngụ xã Phụng Hiệp, TP Cần Thơ). Công an xã hướng dẫn ông Tâm hoàn tất các thủ tục theo quy định để nhận lại số tiền.

Qua các vụ việc trên, lực lượng công an các địa phương đã ghi nhận, biểu dương những người dân có ý thức trả lại tiền cho người chuyển nhầm.

Qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đồng thời khẳng định mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng công an và nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.