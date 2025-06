Bất ngờ siêu dự án hơn 1.000ha của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tại Long An được chọn để khởi công vào dịp đặc biệt quan trọng này

Theo thông tin báo Long An, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An vừa thống nhất lựa chọn 3 dự án trọng điểm để tổ chức lễ khởi công trong dịp chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2025).

3 dự án được chọn gồm Dự án xây dựng đường dẫn vào 3 cầu trên tuyến Đường tỉnh 827E; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Bình Hòa Nam 1 và Dự án khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh làm việc với Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương đăng ký danh mục các dự án nêu trên.

Đồng thời, yêu cầu chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về pháp lý, kỹ thuật và tổ chức để lễ khởi công diễn ra trang trọng, đúng quy định, bảo đảm an toàn và mang ý nghĩa thiết thực.

3 dự án không chỉ có ý nghĩa chính trị đặc biệt trong dịp kỷ niệm Quốc khánh mà còn đóng vai trò quan trọng trong phát triển hạ tầng giao thông, công nghiệp và đô thị của tỉnh Long An trong thời gian tới.

Đáng chú ý, Dự án khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây do tập đoàn Vingroup đầu tư có quy mô sử dụng đất gần 1.090 ha nằm tại địa phận xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Dự án có tổng vốn đầu tư vào khoảng 90.000 tỷ đồng (tương đương hơn 3,5 tỷ USD) do liên danh Vinhomes - VIG làm chủ đầu tư.

Theo quy hoạch, dự án có diện tích 1.089,6 ha sẽ cung cấp 7.050 căn liền kề, gần 8.200 biệt thự, 13.440 căn nhà ở xã hội và 2.370 căn nhà ở tái định cư thấp tầng. Quy mô dân số gần 90.000 người.

Trong cơ cấu sử dụng đất, dự án này sẽ được chia thành 3 phân khu A, B, C. Trong đó, khu A có tổng diện tích 234 ha, diện tích xây dựng 767.360 m2, diện tích sàn hơn 4,1 triệu m2. Tại khu A sẽ bố trí khoảng 82 ha để xây công trình nhà ở; 9 ha đất công cộng đơn vị ở; 5 ha đất cây xanh; 33,5 ha đất giao thông và hơn 78 ha đất ngoài dân dụng (hạ tầng kỹ thuật, giao thông đối ngoại, bãi đỗ xe, mặt nước...).

Khu B có tổng diện tích 534 ha, diện tích xây dựng khoảng 1,74 triệu m2, diện tích sàn khoảng 9,7 triệu m2. Tại đây bố trí 182 ha xây dựng nhà ở; 18 ha đất công cộng đô thị; 15 ha đất công cộng đơn vị ở; 54 ha đất giao thông và 193 ha đất ngoài dân dụng.

Khu C sẽ có diện tích 322 ha, trong đó diện tích xây dựng hơn 1,1 triệu m2, diện tích sàn khoảng 5,8 triệu m2. Tại khu C bố trí 108 ha để xây nhà ở; 20 ha đất công cộng đô thị; 12 ha đất công cộng đơn vị ở; 48 ha đất giao thông; 102,5 ha đất ngoài dân dụng.

Khi hoàn thành, đây sẽ là khu vực hỗ trợ trung tâm hành chính, kinh tế của khu vực phía nam huyện Cần Giuộc. Đồng thời sẽ là khu đô thị mới thông minh, sinh thái, góp phần giải quyết nhu cầu về nhà ở, giãn dân trong khu vực tiếp giáp với TP.HCM.

Cũng trên địa bàn tỉnh Long An, Tập đoàn Vingroup đang triển khai đồng thời 2 dự án khác. Cụ thể, vào cuối tháng 3, Vingroup đã khởi công dự án Khu đô thị mới Hậu Nghĩa - Đức Hòa (tên thương mại Vinhomes Green City) tại thị trấn Hậu Nghĩa, xã Đức Lập Thượng và Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Trong tháng 4, khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ – Vinhomes Green Paradise với quy mô lên tới 2.870ha cũng được khởi công.