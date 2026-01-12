Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hiện trạng QL1 từ Ba Đình đến Phú Xuyên vừa được đề xuất mở rộng gấp 3 lần

12-01-2026 - 21:15 PM | Bất động sản

Đang có chiều rộng từ 4 đến 8 làn xe nhưng tuyến QL1 đoạn từ Ba Đình đi Phú Xuyên vừa được đề xuất mở rộng tiếp đến 90 mét (gấp 3 lần) theo hình thức PPP. Hiện hai bên QL1 đang có nhiều nhà dân, trụ sở cơ quan, ga tàu, bến xe.

Hiện trạng QL1 từ Ba Đình đến Phú Xuyên vừa được đề xuất mở rộng gấp 3 lần- Ảnh 1.

Toàn tuyến QL1 từ Ba Đình đi Phú Xuyên, Hà Nội đang có chiều dài khoảng 38 km vừa được một nhà đầu tư đề xuất mở rộng gấp 3 lần hiện nay bằng hình thức đầu tư PPP.

Hiện trạng QL1 từ Ba Đình đến Phú Xuyên vừa được đề xuất mở rộng gấp 3 lần- Ảnh 2.

Theo hiện trạng, đoạn QL1 qua khu vực nội đô có mặt cắt ngang từ 4 đến 8 làn xe, tổng bề rộng cả lòng đường và vỉa hè lớn nhất khoảng 30 mét. Theo đề xuất của nhà đầu tư, tuyến đường sẽ được mở rộng lên khoảng 90 mét, gấp 3 lần hiện nay.

Hiện trạng QL1 từ Ba Đình đến Phú Xuyên vừa được đề xuất mở rộng gấp 3 lần- Ảnh 3.

Theo đánh giá, tuyến đường Lê Duẩn – Giải Phóng – Ngọc Hồi (đoạn QL1 nội thành, dài khoảng 10 km) hiện là một trong những tuyến đường có mặt cắt rộng và hạ tầng đồng bộ nhất Hà Nội.

Hiện trạng QL1 từ Ba Đình đến Phú Xuyên vừa được đề xuất mở rộng gấp 3 lần- Ảnh 4.

Hầu hết các nút giao lớn trong đó có vành đai 1, vành đai 2, vành đai 2,5 và vành đai 3... đều có hầm, cầu vượt.

Hiện trạng QL1 từ Ba Đình đến Phú Xuyên vừa được đề xuất mở rộng gấp 3 lần- Ảnh 5.

Theo các chuyên gia quy hoạch, ngoài hệ thống nhà dân dày đặc, bên phải tuyến đường theo hướng Ba Đình – Phú Xuyên hiện còn có tuyến đường sắt quốc gia (tàu Thống Nhất) cùng nhiều nhà ga lớn như Ga Hà Nội, Ga Giáp Bát, Ga Văn Điển, cũng như các công trình quan trọng như Bệnh viện Bạch Mai. Do đó, nếu mở rộng, nhiều khả năng phương án giải phóng mặt bằng sẽ được thực hiện về phía bên trái tuyến đường.

Hiện trạng QL1 từ Ba Đình đến Phú Xuyên vừa được đề xuất mở rộng gấp 3 lần- Ảnh 6.

QL1 trên đường Lê Duẩn, khu vực qua Rạp xiếc Trung ương, nằm bên trái tuyến đường.

Hiện trạng QL1 từ Ba Đình đến Phú Xuyên vừa được đề xuất mở rộng gấp 3 lần- Ảnh 7.

QL1 trên đường Lê Duẩn, khu vực qua Rạp xiếc Trung ương, nằm bên trái tuyến đường.

Hiện trạng QL1 từ Ba Đình đến Phú Xuyên vừa được đề xuất mở rộng gấp 3 lần- Ảnh 8.

QL1 đoạn qua nút giao Giải Phóng - Ngọc Hồi và bến xe Nước Ngầm.

Hiện trạng QL1 từ Ba Đình đến Phú Xuyên vừa được đề xuất mở rộng gấp 3 lần- Ảnh 9.

Ngoài ra, do QL1 đoạn qua công viên Thống Nhất hiện có hồ Bảy Mẫu, không còn quỹ đất để giải phóng mặt bằng, nên phương án thiết kế tuyến đường rộng 90 mét tại khu vực này cần được nghiên cứu kỹ lưỡng và có giải pháp phù hợp﻿.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản lấy ý kiến các đơn vị chuyên môn liên quan đến đề xuất mở rộng QL1 đoạn từ Ba Đình đi Phú Xuyên. Theo đề xuất của nhà đầu tư, tuyến đường dài khoảng 38,8 km sẽ được đầu tư mở rộng lên bề rộng khoảng 90 mét theo hình thức PPP.

Với nhà đầu tư, Sở Xây dựng yêu cầu đến ngày 15/1 có báo cáo cụ thể nội dung khảo sát dự án, trong đó cần khảo sát đánh giá một cách toàn diện các ưu nhược điểm, tính khả thi trong việc đề xuất giải pháp thực hiện dự án.

Theo Anh Trọng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"Lãi suất điều chỉnh tăng nhưng tác động đến thị trường BĐS không sốc như các chu kỳ trước"

"Lãi suất điều chỉnh tăng nhưng tác động đến thị trường BĐS không sốc như các chu kỳ trước" Nổi bật

Người bán nhà than khó cuối năm

Người bán nhà than khó cuối năm Nổi bật

TPHCM: "Đánh thức" Khu liên hợp thể thao quốc gia Rạch Chiếc sau 30 năm

TPHCM: "Đánh thức" Khu liên hợp thể thao quốc gia Rạch Chiếc sau 30 năm

19:48 , 12/01/2026
Ngay gần Khu đô thị thể thao Olympic 925.000 tỷ đồng của Vingroup, 29 thửa đất sắp được đấu giá với giá khởi điểm 14 triệu đồng/m2

Ngay gần Khu đô thị thể thao Olympic 925.000 tỷ đồng của Vingroup, 29 thửa đất sắp được đấu giá với giá khởi điểm 14 triệu đồng/m2

18:45 , 12/01/2026
Masterise Homes: Tư duy hàng hiệu tiên phong định hình vị thế dẫn dắt thị trường

Masterise Homes: Tư duy hàng hiệu tiên phong định hình vị thế dẫn dắt thị trường

17:30 , 12/01/2026
Sắp thông xe đường gần 2.000 tỷ qua nhà cổ 100 năm ở Đồng Nai

Sắp thông xe đường gần 2.000 tỷ qua nhà cổ 100 năm ở Đồng Nai

17:28 , 12/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên