Hiện trạng QL1 từ Ba Đình đến Phú Xuyên vừa được đề xuất mở rộng gấp 3 lần
Đang có chiều rộng từ 4 đến 8 làn xe nhưng tuyến QL1 đoạn từ Ba Đình đi Phú Xuyên vừa được đề xuất mở rộng tiếp đến 90 mét (gấp 3 lần) theo hình thức PPP. Hiện hai bên QL1 đang có nhiều nhà dân, trụ sở cơ quan, ga tàu, bến xe.
Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản lấy ý kiến các đơn vị chuyên môn liên quan đến đề xuất mở rộng QL1 đoạn từ Ba Đình đi Phú Xuyên. Theo đề xuất của nhà đầu tư, tuyến đường dài khoảng 38,8 km sẽ được đầu tư mở rộng lên bề rộng khoảng 90 mét theo hình thức PPP.
Với nhà đầu tư, Sở Xây dựng yêu cầu đến ngày 15/1 có báo cáo cụ thể nội dung khảo sát dự án, trong đó cần khảo sát đánh giá một cách toàn diện các ưu nhược điểm, tính khả thi trong việc đề xuất giải pháp thực hiện dự án.
Tiền Phong