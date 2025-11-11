Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bất ngờ sức mua xăng sinh học E10 ở các cây xăng

11-11-2025 - 11:05 AM | Thị trường

Sau hơn 3 tháng thí điểm lượng xăng sinh học E10 bán tại các hệ thống của Petrolimex, PVOIL đang tăng đáng kể, vượt trội so với xăng E5 trước đây.

Ghi nhận tại các cây xăng ở TP HCM có bán xăng sinh học E10 những ngày gần đây, lượng khách đổ loại xăng này tăng lên rõ rệt. Trong đó, xe chạy dịch vụ, xe của các doanh nghiệp, xí nghiệp, cơ quan nhà nước chọn phổ biến xăng sinh học để sử dụng. Nhiều người chạy xe cá nhân cũng không còn phân biệt xăng sinh học với xăng khoáng khi đổ.

Ông Phạm Anh Tuấn, cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu Petrolimex thuộc phường Bến Thành, cho biết những ngày đầu mở bán xăng E10, lượng tiêu thụ còn khiêm tốn nhưng sau đó tăng dần và hiện nay đã đạt hơn 1 m3/ngày.

Tương tự, ông Nguyễn Huy Hậu, cửa hàng trưởng cửa hàng Petrolimex tại phường An Khánh, trước đó chỉ tiêu thụ 1 – 2 m3, nay đã tăng hơn 4 m3/ngày. Nhiều lái xe phản hồi sau khi sử dụng xăng sinh học E10 chưa thấy phát sinh vấn đề gì, xe vẫn hoạt động tốt.

Nhiều người chọn xăng sinh học khi đổ xăng

Theo ông Tuấn, để xăng sinh học E10 tiêu thụ mạnh hơn cần có chính sách hỗ trợ giá, với mức giá sao cho rẻ hơn xăng khoáng khoảng 1.500 đồng/lít sẽ thu hút nhiều người sử dụng. Ngoài ra, cơ quan chức năng cần tuyên truyền lợi ích của xăng sinh học một cách thường xuyên và rộng rãi để khách hàng yên tâm sử dụng loại xăng này.

Thông tin từ Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), sau hơn 3 tháng mở bán thí điểm xăng sinh học E10, 4 cửa hàng ở Hà Nội mỗi ngày bán được khoảng 20 m3. Tại khu vực miền Trung có 5 cửa hàng bán xăng E10, trong 3 tháng qua mỗi cửa hàng bán được từ 120 – 150 m3.

Còn theo thông tin từ Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), xăng E10 đã bán tại 36 cửa hàng ở khu vực TP HCM (khi chưa sáp nhập), mỗi ngày tiêu thụ khoảng 40 m3 xăng E10. 

Tính đến hết tháng 10 đơn vị cũng đã tiêu thụ được khoảng 5.000 m3 xăng E10 tại 36 cửa hàng trên.

Theo Nguyễn Hải

Người lao động

