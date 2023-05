Bất ngờ với 5 loại thịt không gây béo mà còn giúp giảm cân nhanh

Lý do mà những người muốn giảm cân bỏ thịt ra khỏi thực đơn hàng ngày của mình là vì nghĩ thịt chứa nhiều protein, cung cấp nhiều calo. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, ăn thịt đúng cách hoàn toàn không gây tăng cân mà thậm chí còn giúp bạn giảm cân.



Chưa kể tới, việc không ăn thịt lâu ngày còn ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Ví dụ như thiếu hụt dinh dưỡng, suy giảm miễn dịch, đẩy nhanh lão hóa, tăng nguy cơ thiếu máu, rối loạn nội tiết…



Điểm mấu chốt khi ăn thịt để giảm cân là bạn phải ăn đúng loại, đúng cách để vừa khỏe mạnh và còn có hiệu quả điều chỉnh vóc dáng như ý muốn. Vì vậy đừng bỏ qua 5 loại thịt không gây béo mà còn hỗ trợ giảm cân sau đây:

1. Thịt thỏ

Ít người biết rằng ăn thịt thỏ vừa không gây tăng cân mà còn tốt cho sức khỏe, thậm chí hỗ trợ giảm cân rất tốt. Thậm chí nó được xem là loại thịt tốt nhất cho những người giảm cân.

Thịt thỏ chứa nhiều protein, cụ thể mỗi 100g thịt thỏ chứa tới hơn 21,5g protein. Trong khi đó nó lại rất ít chất béo: chỉ có 0,4g chất béo trong mỗi 100g trọng lượng thịt. Loại thịt này còn rất giàu lecithin, ít cholesterol (chỉ 83mg trong mỗi 100g thịt).

Do thịt thỏ chứa nhiều đạm, giá trị dinh dưỡng cao nhưng lại ít mỡ nên nó cũng giúp chúng ta nhanh no và no lâu hơn. Như vậy sẽ tránh được việc ăn vặt, giảm số lượng thực phẩm nạp vào cơ thể khi giảm cân.

2. Cá hồi

Thịt cá hồi có chứa rất nhiều các thành phần dưỡng chất như: protein, niacin, vitamin B2, selen và nhiều thành phần khác như phốt pho, omega-3, collagen… Trong 120g cá hồi chỉ có 168 calo và 4g chất béo omega-3 nhưng lại chứa đến 28g protein. Với những thành phần dinh dưỡng này cá hồi mặc nhiên lọt vào top các loại thịt giảm cân vừa giàu dinh dưỡng vừa giảm cân hiệu quả.

Ngoài ra, axit béo omega-3 giúp giảm cholesterol và triglycerid trong máu. Không chỉ hỗ trợ giảm cân mà còn giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tăng cường miễn dịch rất tốt. Ngoài cá hồi, những người muốn giảm cân cũng có thể chọn các loại cá nạc, giàu omega-3 khác như cá ngừ, cá tuyết, cá mòi…



3. Thịt bò nạc

Thịt bò là nguồn cung cấp protein chất lượng cao để tăng cơ bắp, lại ít chất béo nên rất được ưa chuộng trong thực đơn ăn kiêng hoặc khi muốn giảm cân.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng của thịt bò nạc chỉ đứng sau thịt thỏ. Cứ 100g thịt bò có chứa hơn 20g protein. Đặc biệt là protein trong thịt bò chứa nhiều axit amin thiết yếu, ít chất béo và cholesterol nên đặc biệt thích hợp cho người béo phì, bệnh nhân cao huyết áp, xơ cứng động mạch, bệnh mạch vành, tim mạch. bệnh tiểu đường. Thịt bò còn giúp chống oxy hóa khi vận động với cường độ mạnh nên càng được phát huy tác dụng tối đa khi bạn giảm cân bằng cách kết hợp giữa ăn kiêng với tập luyện thể dục thể thao.

Tất nhiên, thịt bò cũng có chỗ không tốt, đó là chứa chất béo bão hòa nên việc lựa chọn phần thịt nên ăn và lượng ăn khi giảm cân cũng rất quan trọng. Nên chọn thịt thăn và bít tết nạc khi muốn giảm cân vì đây là những phần thịt bò ít béo nhất. Ngoài ra, thịt bò cũng là thịt đỏ nên không nên ăn quá nhiều kẻo làm tăng nguy cơ bệnh tật, bao gồm cả ung thư.

4. Ức gà

Cần phải nhớ rằng, không phải bất cứ bộ phận nào trên con gà cũng có thể hỗ trợ cho việc giảm cân. Phần ức gà được cho là phù hợp nhất để đảm bảo tiêu chí ăn sao cho vừa đẹp mà vẫn khỏe khi giảm cân. Nó luôn được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị trong các chế độ ăn kiêng bởi cung cấp đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể nhưng lại ít chất béo.

Bên cạnh đó, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc dùng thường xuyên ức gà trong bữa ăn sẽ làm bạn đẩy nhanh quá trình chuyển hóa mỡ ở dạng cô đặc và đốt cháy mỡ thừa ở dạng mô mỡ. Ức gà còn chứa hàm lượng protein cao. Trong đó, quá trình chuyển hóa protein sẽ tiêu tốn của bạn khá nhiều thời gian. Chính vì thế, món ăn này giúp bạn no lâu và tránh tình trạng đói giữa buổi.

5. Thịt lợn thăn

Nếu muốn ăn thịt lợn khi giảm cân thì tốt nhất là chỉ nên ăn các phần thịt nạc, đặc biệt là thịt lợn thăn.

Ảnh minh họa

Trong 100g thịt lợn thăn có chứa khoảng 242 calo nên không sợ gây tăng cân, tích mỡ gây béo phì. Bên cạnh đó, hàm lượng chất béo trong thịt lợn thăn còn có sự thay đổi trong quá trình nấu ăn. Khi nấu, dưới tác dụng của nhiệt độ, chất béo trong thịt lợn thăn sẽ vơi đi một cách đáng kể. Do đó, bạn rất nên bổ sung thịt lợn thăn vào chế độ ăn uống giảm cân. Tuy nhiên vẫn nên ưu tiên các món luộc, hấp, hầm kỹ và ít dầu mỡ để đạt hiệu quả giảm cân tốt nhất.

Nguồn và ảnh: Sohu, Top Beauty, ETtoday