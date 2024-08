Bất ngờ với giao dịch bất động sản trong quý 2/2024: Đất nền tăng, chung cư giảm

Bộ Xây dựng vừa công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý 2/2024. Theo tổng hợp số liệu từ 60/63 Sở Xây dựng các địa phương có báo cáo, lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ ghi nhận có 25.885 giao dịch thành công. Lượng giao dịch đất nền có 124.991 giao dịch thành công.

Qua số liệu tổng hợp cho thấy, lượng giao dịch thuộc loại hình căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong quý 2 có xu hướng giảm so với quý 1/2024 trong khi lượng giao dịch đất nền có xu hướng tăng (trong quý 1/2024 có 35.853 giao dịch nhà ở riêng lẻ và chung cư, có 97.659 giao dịch đất nền).

Theo đó, lượng giao dịch chung cư và nhà ở riêng lẻ bằng 72,2% so với quý 1/2024, bằng 87,08% so với cùng kỳ năm 2023; lượng giao dịch đất nền bằng 127,9% so với quý 1/2024 và bằng 185,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo số liệu báo cáo của 60/63 địa phương, lượng tồn kho bất động sản tại các dự án trong quý 2/2024 vào khoảng 17.105 căn, nền (bao gồm chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền), trong đó chung cư có 2.999 căn; nhà ở riêng lẻ có 7.045 căn; đất nền có 7.061 nền. Theo đó, có thể thấy tỷ trọng tồn kho chủ yếu ở phân khúc bất động sản nhà ở riêng lẻ và đất nền của các dự án.

Lượng tồn kho nhà ở riêng lẻ, đất nền trong quý 2/2024 là 14.106 căn/nền (nhà ở riêng lẻ có 7.045 căn; đất nền có 7.061 nền), tương đương 73% so với Quý I/2024 (lượng tồn kho nhà ở riêng lẻ, đất nền trong quý I/2024 là 19.323 căn/nền, trong đó: nhà ở riêng lẻ có 8.468 căn, đất nền có 10.855 nền).