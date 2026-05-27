Bất ngờ với tên tuổi của 9X vừa được tỷ phú Phạm Nhật Vượng chọn làm Tổng giám đốc V-Film: Người nổi tiếng từng được Forbes vinh danh

Tập đoàn Vingroup vừa công bố chiến lược phát triển Công ty CP Phát triển Điện ảnh V-Film, với định hướng đầu tư dài hạn vào dòng phim tôn vinh lịch sử - văn hóa Việt Nam theo chuẩn mực quốc tế.

V-Film thuộc trụ cột Văn hóa của Vingroup, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phát hành phim điện ảnh, chương trình truyền hình, với mục tiêu góp phần xây dựng ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế.

Đáng chú ý, người được giao giữ vị trí Tổng Giám đốc V-Film là ông Trần Đức Việt - được biết đến với tên gọi JVevermind. Anh là một trong những vlogger đời đầu nổi tiếng trong cộng đồng YouTube Việt.

Chia sẻ về định hướng của hãng phim, ông Trần Đức Việt cho biết V-Film mong muốn xây dựng một hệ sinh thái điện ảnh nơi các câu chuyện Việt Nam được kể bằng ngôn ngữ hiện đại, qua đó góp phần đưa văn hóa trở thành sức mạnh mềm quốc gia. Theo ông, Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra những tác phẩm điện ảnh chất lượng cao, đủ sức chạm tới khán giả toàn cầu bằng chiều sâu lịch sử, văn hóa và tinh thần dân tộc.

Ông Trần Đức Việt sinh năm 1992 tại Hà Nội, là cựu học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và tốt nghiệp ngành Truyền thông đa phương tiện tại Cameron University (Mỹ).

Trong giai đoạn 2011 - 2015, JVevermind là một trong những vlogger nổi bật nhất Việt Nam với phong cách hài hước, châm biếm và góc nhìn thẳng thắn về các vấn đề xã hội, đời sống giới trẻ.

Trần Đức Việt cũng là người Việt Nam đầu tiên nhận nút vàng YouTube khi đạt hơn 1 triệu người đăng ký. Anh từng được Forbes Việt Nam đưa vào danh sách 30 Under 30 năm 2015 và tiếp tục góp mặt trong danh sách Forbes 30 Under 30 Asia 2016 ở lĩnh vực truyền thông - quảng cáo - giải trí.

Khi đang đỉnh cao sự nghiệp làm Youtube, Jvevermind bất ngờ “ở ẩn”, xóa gần như toàn bộ video trên YouTube và ngừng hoạt động mạng xã hội trong thời gian dài. Sự biến mất của nam vlogger từng khiến nhiều khán giả tiếc nuối bởi hàng loạt video triệu view gắn liền với thế hệ 9x đời đầu “bốc hơi” khỏi nền tảng.

Năm 2019, anh tái xuất với vai trò mới khi ra mắt phim ngắn điện ảnh “Không dấu chân người”, đồng thời đảm nhận nhiều vị trí như nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch và diễn viên chính. Đây được xem là dấu mốc cho thấy sự chuyển hướng của JVevermind từ lĩnh vực nội dung số sang điện ảnh.

Hiện kênh Youtube JVevermind sở hữu hơn 2 triệu người theo dõi, với các video thu hút hàng triệu lượt xem cho thấy sức hút của nam vlogger này.