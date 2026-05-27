Chu Thanh Huyền khoe chân dài thẳng tắp, vóc dáng nóng bỏng chuẩn gái một con" mòn con mắt bên Quang Hải

Mới đây, cặp đôi đình đám làng bóng đá Việt - tiền vệ Nguyễn Quang Hải và bà xã Chu Thanh Huyền khiến người hâm mộ chú ý khi chia sẻ những khoảnh khắc gia đình đầy hạnh phúc trong chuyến du lịch biển nghỉ dưỡng đầu hè. Giữa không gian ngập tràn nắng vàng và biển xanh, khung hình gia đình ba người diện đồ khỏe khoắn, cùng nhau đạp xe dạo biển nhanh chóng nhận về nhiều tương tác từ netizen. Bên cạnh vẻ rạng rỡ của nam cầu thủ và sự đáng yêu của nhóc tỳ, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào sắc vóc cực phẩm của nàng WAG Chu Thanh Huyền.

Xuất hiện trong khung hình, bà xã Quang Hải tự tin diện chiếc áo bikini chấm bi kết hợp cùng quần short ngắn màu xanh tươi mát. Bộ trang phục vừa năng động vừa khéo léo tôn lên lợi thế hình thể triệt để của bà mẹ một con, đặc biệt là đôi chân dài thẳng tắp, nuột nà cùng vòng eo thon gọn, săn chắc không chút mỡ thừa của cô. Dù đã trải qua sinh nở, Chu Thanh Huyền vẫn duy trì được phong độ sắc vóc đỉnh cao nhờ chế độ chăm sóc bản thân kỹ lưỡng. Thần thái rạng rỡ, tự tin tạo dáng bên chiếc xe đạp màu tím cá tính giúp cô ghi điểm trong mắt người hâm mộ.

Sắc vóc nóng bỏng của bà xã Quang Hải gây chú ý

Đứng cạnh vợ, tiền vệ Nguyễn Quang Hải diện áo ba lỗ thể thao khỏe khoắn, để lộ cánh tay rắn rỏi và nụ cười ngập tràn hạnh phúc. Anh điều khiển chiếc xe đạp có ghế ngồi sau nơi cậu con trai nhỏ đang vui vẻ chill cùng bố mẹ, tạo nên một hình ảnh gia đình hạnh phúc. Có thể thấy, sau những giờ phút thi đấu căng thẳng trên sân cỏ, khoảng thời gian bình yên bên vợ con chính là liều thuốc tinh thần vô giá giúp chàng cầu thủ sinh năm 1997 tái tạo năng lượng.

Dưới phần bình luận, người hâm mộ dành cơn mưa lời khen gửi đến gia đình nhỏ. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc sống hôn nhân viên mãn của cặp đôi, đồng thời không quên "xin bí kíp" giữ dáng đỉnh cao của Chu Thanh Huyền hậu sinh con đầu lòng. Kể từ khi về chung một nhà, Quang Hải và Chu Thanh Huyền luôn biết cách hâm nóng tình cảm bằng những chuyến đi và không ngần ngại chia sẻ nguồn năng lượng tích cực này đến với công chúng.