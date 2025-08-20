Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bất ngờ với thí sinh đăng ký hơn 230 nguyện vọng, chọn trường khắp cả nước

20-08-2025 - 20:01 PM | Sống

Thí sinh này đăng ký 231 nguyện vọng, trong đó nguyện vọng đăng ký vào trường CĐ chiếm khoảng 80%.

Trong quá trình "lọc ảo", cán bộ tuyển sinh tại một trường cao đẳng (CĐ) tại TP HCM bất ngờ phát hiện một thí sinh đặc biệt. Đa số các nguyện vọng của em đều đăng ký vào các trường CĐ trên khắp cả nước với rất nhiều ngành khác nhau.

"Lần đầu tiên tôi thấy một trường hợp thí sinh "độc lạ" và thú vị như vậy. Đáng nói, thành tích học tập của em này 3 năm học THPT đều xếp loại tốt. Điểm trung bình môn lớp 12 trên 9 điểm" - vị cán bộ này cho biết.

Theo thứ tự nguyện vọng đã đăng ký, nguyện vọng 1 của thí sinh này vào Học viện Múa Việt Nam. Từ nguyện vọng 2 đến nguyện vọng 7, thí sinh đăng ký Trường CĐ Du lịch Huế ở các ngành như quản trị buồng phòng, tiếng Anh du lịch, quản trị lữ hành... Nguyện vọng 12 vào Trường CĐ nghề Yên Bái.

Từ nguyện vọng 59, thí sinh này mới chọn nguyện vọng vào ĐH. Các trường ĐH được thí sinh này lựa chọn như Trường ĐH CMC, Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu, Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam, Trường ĐH Mỹ thuật TP HCM, Trường ĐH Xây dựng Miền Trung, Trường ĐH Xây dựng Miền Tây...

Các ngành học thí sinh lựa chọn như: Thiết kế nội thất, chế biến món ăn, gốm, thiết kế đồ họa, thiết kế thời trang, thú y, kế toán, truyền thông đa phương tiện, báo chí, tiếng Nhật, logistics, thanh nhạc, quản trị kinh doanh,...

Được biết, đây là thí sinh L.M.Đ., học Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc (tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay là Phú Thọ). 

Trao đổi với phóng viên, Đ. cũng rất bất ngờ khi biết số nguyện vọng của mình trên hệ thống có đến 231. Đ. cho biết có dự định đi du học sau khi tốt nghiệp THPT, vì vậy không quan tâm nhiều đến đợt xét tuyển ĐH lần này. Trước đó, Đ. đã nhờ người thân đăng ký nguyện vọng giúp nhưng không nghĩ lại có số nguyện vọng "khủng" như vậy.

Theo quy định lệ phí xét tuyển ĐH - CĐ năm 2025 là 15.000 đồng/nguyện vọng. Như vậy, thí sinh này đã đóng lệ phí xét tuyển gần 3,5 triệu đồng.

Danh sách các phường sẽ cho học sinh nghỉ học 3 ngày diễu binh, diễu hành

Theo Huế Xuân

Người lao động

