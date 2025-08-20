Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Danh sách các phường sẽ cho học sinh nghỉ học 3 ngày diễu binh, diễu hành

20-08-2025 - 19:06 PM | Sống

Các nhà trường, cơ sở giáo dục tại các phường, xã khác căn cứ vào điều kiện thực tế, Hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định về việc cho học sinh nghỉ học.

Sáng 20/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ban hành văn bản hỏa tốc về việc phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn, giao thông thông suốt trên địa bàn Thành phố trong thời gian diễn ra Hợp luyện, Sơ duyệt, Tổng duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Theo chỉ đạo, các nhà trường, cơ sở giáo dục tại các phường (thuộc địa bàn các quận trước đây: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Tây Hồ, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Long Biên, Hà Đông) cho học sinh nghỉ học trong các ngày 21/8, 24/8, 27/8 (hoặc 28/8 nếu dự phòng), và 30/8 (hoặc 31/8 nếu dự phòng), để phục vụ cho các hoạt động Hợp luyện, Sơ duyệt, Tổng duyệt lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành. 

Các nhà trường sẽ thông báo cho cha mẹ học sinh phối hợp quản lý và các giáo viên vẫn đến trường để thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.

Bên cạnh đó, văn bản cũng nêu, các nhà trường, cơ sở giáo dục tại các phường, xã khác căn cứ vào điều kiện thực tế, Hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định về việc cho học sinh nghỉ học.

Các trường ở khu vực các tuyến đường có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua mở cửa phục vụ nhân dân và du khách: Chỗ dừng chân, nghỉ ngơi, vệ sinh cá nhân... đảm bảo trọng thị và mến khách.

Ban Tổ chức sẽ tiến hành: Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 1 vào 20h00’ ngày 21/8/2025.

Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 vào 20h00’ ngày 24/8/2025.

Sơ duyệt diễu binh, diễu hành vào 20h00’ ngày 27/8/2025.

Tổng duyệt diễu binh, diễu hành vào 06h30’ ngày 30/8/2025.

Danh sách các phường sẽ cho học sinh nghỉ học 3 ngày diễu binh, diễu hành- Ảnh 1.

Bản đồ phân luồng giao thông phục vụ sự kiện A80. Đồ họa: PV-A80

Hà Nội cho học sinh các trường nội thành nghỉ học 3 ngày phục vụ A80


Theo Trang Anh

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trường đại học đầu tiên công bố điểm chuẩn

Trường đại học đầu tiên công bố điểm chuẩn Nổi bật

Cụ ông U70 mang 57 triệu đồng tiền tiết kiệm đến ngân hàng giao dịch: Nhân viên Agribank phát hiện, báo luôn lãnh đạo để trao đổi với công an

Cụ ông U70 mang 57 triệu đồng tiền tiết kiệm đến ngân hàng giao dịch: Nhân viên Agribank phát hiện, báo luôn lãnh đạo để trao đổi với công an Nổi bật

Human Act Prize 2025 chính thức khởi động: Hành trình 3 năm đầy cảm hứng và những điểm mới đặc biệt

Human Act Prize 2025 chính thức khởi động: Hành trình 3 năm đầy cảm hứng và những điểm mới đặc biệt

18:31 , 20/08/2025
Kẻ bắt cóc dùng thủ đoạn mới liên tục - Cha mẹ nên dặn con cảnh giác khi gặp 4 kiểu người này

Kẻ bắt cóc dùng thủ đoạn mới liên tục - Cha mẹ nên dặn con cảnh giác khi gặp 4 kiểu người này

18:07 , 20/08/2025
Chuyện tình “3 lần được cứu sống” của cô gái một chân và chàng lính cứu hoả điển trai

Chuyện tình “3 lần được cứu sống” của cô gái một chân và chàng lính cứu hoả điển trai

17:55 , 20/08/2025
32 tuổi đã suy thận, suy tim: Hối hận vì làm ngơ 7 dấu hiệu cảnh báo trong nhiều năm

32 tuổi đã suy thận, suy tim: Hối hận vì làm ngơ 7 dấu hiệu cảnh báo trong nhiều năm

17:39 , 20/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên