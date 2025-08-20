Danh sách các phường sẽ cho học sinh nghỉ học 3 ngày diễu binh, diễu hành

Sáng 20/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ban hành văn bản hỏa tốc về việc phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn, giao thông thông suốt trên địa bàn Thành phố trong thời gian diễn ra Hợp luyện, Sơ duyệt, Tổng duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Theo chỉ đạo, các nhà trường, cơ sở giáo dục tại các phường (thuộc địa bàn các quận trước đây: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Tây Hồ, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Long Biên, Hà Đông) cho học sinh nghỉ học trong các ngày 21/8, 24/8, 27/8 (hoặc 28/8 nếu dự phòng), và 30/8 (hoặc 31/8 nếu dự phòng), để phục vụ cho các hoạt động Hợp luyện, Sơ duyệt, Tổng duyệt lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành.

Các nhà trường sẽ thông báo cho cha mẹ học sinh phối hợp quản lý và các giáo viên vẫn đến trường để thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.

Bên cạnh đó, văn bản cũng nêu, các nhà trường, cơ sở giáo dục tại các phường, xã khác căn cứ vào điều kiện thực tế, Hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định về việc cho học sinh nghỉ học.

Các trường ở khu vực các tuyến đường có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua mở cửa phục vụ nhân dân và du khách: Chỗ dừng chân, nghỉ ngơi, vệ sinh cá nhân... đảm bảo trọng thị và mến khách.

Ban Tổ chức sẽ tiến hành: Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 1 vào 20h00’ ngày 21/8/2025.

Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 vào 20h00’ ngày 24/8/2025.

Sơ duyệt diễu binh, diễu hành vào 20h00’ ngày 27/8/2025.

Tổng duyệt diễu binh, diễu hành vào 06h30’ ngày 30/8/2025.

Bản đồ phân luồng giao thông phục vụ sự kiện A80. Đồ họa: PV-A80



