Hà Nội cho học sinh các trường nội thành nghỉ học 3 ngày phục vụ A80

20-08-2025 - 15:30 PM | Sống

Trong chiều 20/8, Sở sẽ ban hành văn bản hướng dẫn chính thức gửi tới các nhà trường nhằm thống nhất triển khai.

Sáng 20/8, Sở Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2024-2025, đồng thời triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026 và phát động phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2025).

Theo báo Vietnamnet, tại hội nghị, ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, sắp tới, trên địa bàn Thủ đô diễn ra nhiều hoạt động, sự kiện, đặc biệt là lễ diễu binh, diễu hành, cùng các chương trình sơ duyệt và tổng duyệt, nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9.

Do đó, sáng 20/8, Sở đã báo cáo với lãnh đạo UBND TP và được phê duyệt cho phép một số trường trong nội đô tạm thời nghỉ học để đảm bảo điều kiện giao thông, giúp lễ diễu binh, diễu hành cũng như việc điều hành giao thông được thông suốt, an toàn. 

Hà Nội cho học sinh các trường nội thành nghỉ học 3 ngày phục vụ A80- Ảnh 1.

Cụ thể, ông Trần Thế Cương cho biết Sở đang lên phương án cho các trường công lập và tư thục ở khu vực nội đô sẽ tạm nghỉ học 3 ngày: 21, 24 và 27/8. Ngoài ra, ngày 30/8 cũng nằm trong kế hoạch nghỉ, nhưng đã trùng với lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Đối với những trường ở ngoại thành, học sinh có thể tham gia các buổi sinh hoạt tập trung ngay tại trường để cùng theo dõi và hưởng ứng sự kiện trọng đại này của đất nước.

Ông Cương cho biết thêm, trong chiều 20/8, Sở sẽ ban hành văn bản hướng dẫn chính thức gửi tới các nhà trường nhằm thống nhất triển khai. Đây cũng được coi là hành động thiết thực để ngành giáo dục thủ đô góp phần chào mừng những ngày lễ lớn.

Ngoài ra, theo thông tin trên VnExpressSở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu các trường nằm trên tuyến đường diễn ra diễu binh, diễu hành tại khu vực trung tâm mở cửa để phục vụ miễn phí nhà vệ sinh và chỗ nghỉ chân cho người dân, du khách trong thời gian sự kiện. 

Theo Đông

