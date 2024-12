Bất ngờ với tốc độ 5G của 2 nhà mạng lớn vào giờ cao điểm

Thời điểm cuối năm 2024, tại Việt Nam đã có 2 nhà mạng triển khai 5G thương mại là Viettel (5/10) và Vinaphone (20/12). Việc triển khai công nghệ này được kỳ vọng sẽ giúp tăng tốc độ trải nghiệm internet di động.

Chỉ trong thời gian ngắn sau khi đấu giá thành công và giành quyền sở hữu khối băng tần, 2 nhà mạng đã đặt những kỳ vọng lớn giúp tăng độ phủ sóng 5G.

Cụ thể, Viettel thương mại hóa 5G có tốc độ 700Mbps - 1Gbps, gấp 10 lần so với 4G và độ trễ thấp gần như bằng 0. Mạng 5G Viettel triển khai đồng thời trên cả 2 nền tảng kiến trúc 5G NSA (non stand alone) và 5G SA (stand alone) trong đó có tới 6.500 trạm BTS 5G.

Việc phủ sóng được nhà mạng này triển khai ở 100% thủ phủ của 63/63 tỉnh, thành phố, các khu công nghiệp, khu du lịch, cảng biển, sân bay, bệnh viện, đại học.

Năm 2024 đã có 2 nhà mạng phủ sóng 5G.

Tập đoàn VNPT công bố chính thức cung cấp dịch vụ VinaPhone 5G hoạt động trên băng tần 3.700 - 3.800 MHz với băng thông lớn, độ trễ thấp, 5G của nhà mạng này mang đến tốc độ internet tốc độ cao, được giới thiệu thực tế có thể lên đến 1,5Gbps, gấp 10-20 lần 4G.

Nhà mạng này đặt mục tiêu sẽ tiếp tục được phủ sóng rộng hơn nữa trong năm 2025 và sớm phủ sóng 85% dân số trong thời gian tới.

Trải nghiệm 5G giờ cao điểm

Để có thể trải nghiệm 5G của 2 nhà mạng này, thời điểm hiện tại đối với Vinaphone người sử dụng có thể bật chế độ 5G trên thiết bị cá nhân mà không cần đăng ký gói cước riêng. Còn đối với Viettel, người dùng cần phải đăng ký gói cước thấp nhất là 135.000 đồng/ tháng, sẽ có 4GB lưu lượng sử dụng mỗi ngày.

Sử dụng phần mềm i-SPEED by VNNIC (i-SPEED) là ứng dụng đo tốc độ truy cập internet tại Việt Nam do Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng để đo tốc độ mạng 5G, tại nhiều địa điểm khác nhau tại Hà Nội vào giờ cao điểm chiều, cho thấy tốc độ 5G khá bất ngờ.

Đường Nguyễn Chí Thanh ghi nhận tốc độ mạng 5G vào thời điểm 16h30 chiều. (Ảnh: Chí Hiếu)

Ghi nhận trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh tốc độ tải xuống 5G của Viettel đạt tới 255Mbps, tốc độ tải lên đạt 46Mbps và độ trễ ở mức 26ms. Trong khi đó mạng Vinaphone chỉ đạt tốc độ tải xuống 5G đạt tới 145Mbps, tốc độ tải lên đạt 55Mbps và độ trễ ở mức 33ms.

Ghi nhận tốc độ 5G của Viettel và Vinaphone trên đường Huỳnh Thúc Kháng. (Ảnh: Chí Hiếu)

Ghi nhận trên phố Huỳnh Thúc Kháng vào thời điểm đầu giờ cao điểm chiều, khi có lưu lượng phương tiện giao thông đông đúc. Tốc độ tải xuống 5G của Viettel đạt tới 158Mbps, tốc độ tải lên đạt 35Mbps và độ trễ ở mức 27ms.

Nhà mạng Vinaphone tuy có tốc độ tải xuống 5G thấp hơn, khi chỉ đạt 125Mbps, nhưng các chỉ số như tốc độ tải lên và độ trễ lại ở mức cao hơn, khi lần lượt đạt mức 68Mbp và độ trễ 23ms.

Phố Hàng Trống là địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch, ghi nhận tốc độ mạng 5G vào giờ cao điểm chiều. (Ảnh: Chí Hiếu)

Khi vào trong khu vực phố cổ Hà Nội, ghi nhận cho thấy sóng 5G của Viettel ổn định hơn và được phủ sóng tốt hơn. Cùng với đó phóng viên tiến hành đo tốc độ của 2 nhà mạng tại phố Hàng Trống, tốc độ tải xuống 5G của Viettel đạt tới 249Mbps, tốc độ tải lên đạt 53Mbps và độ trễ ở mức 32ms.

Sóng 5G của Vinaphone tại đây cho thấy độ trễ thấp hơn khi ở mức 29ms, nhưng tốc độ tải xuống 5G đạt chỉ đạt 150Mbps, tốc độ tải lên đạt 46Mbps.

Phố Đinh Tiên Hoàng sóng Vinaphone cho thấy sự ổn định rõ rệt. (Ảnh: Chí Hiếu)

Tại khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm, khi trên phố Đinh Tiên Hoàng trở nên đông đúc giờ tan tầm, tốc độ tải xuống của cả 2 nhà mạng có sự tương đồng. Tốc độ tải lên của Viettel cho thấy nhanh hơn khi đạt 57Mbps, còn Vinaphone đạt 36Mbps.

Nhà mạng Vinaphone lại cho thấy sự ổn định rõ rệt khi độ trễ lúc này chỉ còn 19ms, còn của Viettel lên tới 40ms.

Mức độ phủ sóng 5G của 2 nhà mạng, được thống kê trên ứng dụng kiểm tra vùng phủ sóng 5G Nperf.

Do thời điểm triển khai sớm hơn, việc phủ sóng 5G tại Hà Nội của Viettel cũng rộng hơn, cả 2 nhà mạng cũng đều có độ phủ sóng 5G rộng tại khu vực phố cổ Hà Nội và hồ Hoàn Kiếm.

Về gói cước, thời điểm hiện tại Viettel triển khai rất nhiều gói cho cả thuê bao trả trước và trả sau. Trong đó, đối với thuê bao trả trước, người dùng phải bỏ ra thấp nhất 135.000 đồng để có 4Gb/ngày dùng trong 1 tháng.

Thời điểm hiện tại toàn bộ thuê bao VinaPhone có SIM 4G và máy điện thoại 5G sẽ được cung cấp dịch vụ khi hoạt động trong vùng phủ sóng 5G mà không cần phải đăng ký các gói cước 5G mới.

Nhà mạng cũng công bố gói cước 5G với chi phí thấp nhất là 199.000 đồng/ tháng có 240GB/tháng, 2.250 phút gọi nội/ngoại mạng, miễn phí Data truy cập ứng dụng Zalo, Youtube, Tiktok, Facebook, Whatsapps...