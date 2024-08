Bất ngờ với visual con gái siêu mẫu Bình Minh ở hiện tại

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Anh Thơ - vợ siêu mẫu, diễn viên Bình Minh đăng tải hình ảnh con gái tròn 15 tuổi, nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

Cô chia sẻ: “Thời gian trôi nhanh quá, mới đây cô gái ấy đã tròn 15 tuổi. Nhớ mới ngày nào bé tí, miệng cười quai xách lẫm đẫm theo ba mẹ, giờ lớn đùng. Chúc mừng sinh nhật chị hai An Nhiên”.

Anh Thơ khoe nhiều hình ảnh của An Nhiên trong tà áo dài duyên dáng. Ảnh: FBNV.

Đính kèm chia sẻ, vợ Bình Minh đăng tải hình ảnh đời thường của con gái. Ở độ tuổi dậy thì, cô bé thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả bố và mẹ. An Nhiên sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, xinh xắn. Đặc biệt, dù chỉ mới ở độ tuổi 15, song cô bé đã sở hữu chiều cao vượt trội, lên đến 1m75, vóc dáng thon thả.

An Nhiên còn chiếm được nhiều thiện cảm từ cộng đồng mạng nhờ nét mộc mạc, giản dị, khi không hoặc hạn chế trang điểm, để tóc đen dài, phù hợp với lứa tuổi.

Nhiều người hâm mộ bình luận vô cùng bất ngờ trước visual của An Nhiên, càng lớn càng xinh, thăng hạng nhan sắc rõ rệt: “Cô bé nhìn xinh xắn, dịu dàng và đáng yêu quá”, “Con gái mẹ Thơ đáng yêu quá! Hoa hậu tương lai chị ơi!”, "Nàng dậy thì thành công nha. Giảm cân và cao thêm”, “Em càng lớn càng xinh, càng cao hơn nha mẹ Thơ”, “Nhanh thế, An Nhiên đã trở thành một thiếu nữ khí chất ngời ngời rồi”,...

Cô bé diện monokini, làm nổi bật đôi chân dài miên man. Ảnh: FBNV.

An nhiên thừa hưởng nhiều nét đẹp ở cả bố và mẹ. Ảnh: FBNV.

Một số cư dân mạng còn bình luận khuyên An Nhiên nên thi Hoa hậu trong tương lai. Đáp lại điều này, Anh Thơ liền chia sẻ phản ứng của ái nữ: “Mốt không biết sao chứ giờ là hổng có thích rồi á”. Được biết, con gái Bình Minh có ước mơ trở thành kiến trúc sư trong tương lai.

Chiều cao của cô bé được thừa hưởng từ gen của bố, kết hợp với việc chăm chỉ tập luyện thể thao và chế độ ăn uống khoa học. An Nhiên được bố mẹ cho rèn luyện các bộ môn như bơi lội, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông,.. từ bé. Cô bé từng giành ba huy chương đồng khi tham dự giải thể thao cùng các vận động viên nhí khu vực châu Á diễn ra tại Thái Lan.

Ngoài ra, con gái Bình Minh còn có năng khiếu hội họa, chơi piano, bóng rổ...

An Nhiên tích cực rèn luyện thể thao. Ảnh: FBNV.

Cô bé cũng thường xuyên xuất hiện với những bộ cánh đơn giản, có giá tầm trung và phù hợp với độ tuổi. Ảnh: FBNV.

Thỉnh thoảng, cô bé sinh năm 2009 xuất hiện tại một số sự kiện cùng bố mẹ hay qua những tấm hình chụp chung cùng gia đình. An Nhiên dành phần lớn thời gian cho việc học tập. An Nhiên hiện đang theo học một trường quốc tế ở TP. HCM. Ảnh: FBNV.

Ngoài ra, gia đình cũng luôn khuyến khích con gái tham gia các hoạt động cộng đồng, thiện nguyện phù hợp trong khả năng, từ đó dạy cho bé hiểu thêm về tình yêu thương, biết quan tâm mọi người xung quanh. Vào tháng 11/2023, An Nhiên An Nhiên cắt 30cm tóc nuôi trong hai năm, hiến tặng bệnh nhân ung thư.