Bất ngờ ý nghĩa tên gọi bão Bualoi

Tối 25/9, bão Bualoi đang hoạt động trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines với sức gió mạnh nhất cấp 12 (118 - 133 km/h), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20 - 25 km/h. Dù cường độ cực đại không mạnh như Ragasa nhưng Bualoi được đánh giá tác động nguy hiểm hơn đến đất liền nước ta, do hướng di chuyển và cường độ đổ bộ có thể rất mạnh.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, khoảng đêm 26/9, bão sẽ vượt qua Philippines và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 trong năm nay tại Việt Nam.

Ý nghĩa tên gọi Bualoi

Trong tiếng Thái, “Bua” có nghĩa là hoa sen, còn “Loi” có nghĩa là trôi hay nổi. Khi kết hợp lại, Bualoi mang hình ảnh “hoa sen trôi” trên mặt nước. Dù không làm từ hoa sen thật, nhưng những viên bột nếp nhiều màu tròn xinh, lấp lánh trong bát nước cốt dừa lại gợi cảm giác như những cánh hoa sen nhỏ bé đang trôi bồng bềnh.

Nguyên liệu chính của Bualoi là bột nếp, nhào cùng nước ép từ các loại rau củ và lá cây tự nhiên để tạo màu: màu xanh từ lá dứa, màu tím từ khoai môn, màu cam từ bí đỏ, màu hồng từ củ dền… Sau đó, bột được vo thành từng viên nhỏ và luộc chín.

Các viên bột dẻo dai được thả vào nước cốt dừa nấu cùng đường thốt nốt, tạo nên vị ngọt thanh xen lẫn béo ngậy. Nhiều nơi còn biến tấu bằng cách thêm trứng gà đánh tan hoặc trứng luộc, gọi là Bualoi khai wan (chè Bualoi trứng ngọt), giúp món ăn thêm phần độc đáo.

Bualoi thường được nấu trong những dịp lễ hội, đặc biệt là Lễ hội Loy Krathong - lễ thả đèn hoa đăng nổi tiếng của Thái Lan. Hình ảnh những viên chè tròn nổi lững lờ gợi nhắc đến cảnh tượng đèn hoa đăng lung linh trên sông, vừa đẹp mắt vừa chứa đựng ý nghĩa tâm linh.

Ngày nay, Bualoi không chỉ xuất hiện trong bữa ăn gia đình mà còn là món tráng miệng phổ biến tại các quán chè, hàng rong và cả những nhà hàng cao cấp. Với giá bình dân, hương vị ngọt ngào, béo ngậy và màu sắc bắt mắt, Bualoi đã trở thành một “must try” trong danh sách ẩm thực đường phố Thái Lan mà du khách nhất định phải thưởng thức.

Tình hình cơn bão Bualoi

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia Việt Nam, đến 19h ngày 26/9, vị trí tâm bão dự kiến ở khoảng 13,2 độ vĩ Bắc - 121,3 độ kinh Đông, sức gió giảm nhẹ còn cấp 11, giật cấp 14. Khu vực nguy hiểm trên biển khi đó được xác định từ 11,5 đến 16,5 độ vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 118,5 độ kinh Đông. Toàn bộ vùng biển phía Đông Bắc và giữa Biển Đông sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp, mức độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong ngày 27/9, bão được dự báo tiến nhanh vào Biển Đông với tốc độ 25 - 30 km/h, có khả năng mạnh lên trở lại. Đến tối cùng ngày, tâm bão ở khoảng 15,0 độ vĩ Bắc - 115,0 độ kinh Đông, sức gió đạt cấp 12, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm mở rộng ra khu vực từ 12 đến 18 độ vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 112 độ kinh Đông, bao trùm cả Bắc và giữa Biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa.

Sang ngày 28/9, bão Bualoi tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25–30 km/h, khả năng mạnh thêm, sức gió duy trì cấp 12 - 13, giật cấp 16. Tâm bão khi đó ở khoảng 17,6 độ vĩ Bắc - 109,1 độ kinh Đông, áp sát khu vực Bắc và giữa Biển Đông, ảnh hưởng trực tiếp đến quần đảo Hoàng Sa cũng như vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Mức độ rủi ro thiên tai tiếp tục ở cấp 3.

Trong giai đoạn 72 - 120 giờ tới, bão Bualoi được nhận định vẫn duy trì hướng di chuyển Tây Tây Bắc với vận tốc 15 - 20 km/h, sau đó suy yếu dần.

Từ chiều tối 26/9, vùng biển phía Đông Bắc và giữa Biển Đông bắt đầu có gió mạnh cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9. Khu vực gần tâm bão có gió mạnh cấp 10 - 12, giật cấp 15, sóng biển cao 5 - 7 mét, biển động dữ dội. Các tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm đối mặt nguy cơ dông, lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến bão để chủ động ứng phó.