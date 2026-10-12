Bắt Nguyễn Anh Hào SN 2005 - đối tượng rút dao đâm CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn ở TP.HCM

Ngày 11/10, Công an phường Diên Hồng (TP.HCM) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp quả tang, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp quả tang và quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Anh Hào (SN 2005, ngụ phường An Hội Tây, TP.HCM) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Nguyễn Anh Hào (SN 2005, ngụ phường An Hội Tây, TP.HCM) bị bắt giữ

Trước đó, khoảng 1h50 ngày 11/10, tổ công tác gồm: Thiếu tá Lâm Dương Khách – Tổ trưởng và Đại úy Nguyễn Văn Đức – Tổ viên của Đội CSGT Bàn Cờ, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM tuần tra, kiểm soát trên đường Tô Hiến Thành, phường Diên Hồng, TP.HCM phát hiện Nguyễn Anh Hào đang điều khiển xe mát biển số: 59VA-132.09 có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, Hào không chấp hành mà tăng ga tẩu thoát. Khi đến trước số 523 Tô Hiến Thành, phường Diên Hồng do không làm chủ tốc độ đã mất lái và té ngã. Sau khi té ngã Hào bỏ xe chạy bộ lên vỉa hè.

Lúc này, thiếu tá Khách tiến lại tiếp tục yêu cầu kiểm tra và bất ngờ Hào dùng con dao giấu trong túi đeo chéo đâm nhiều nhát vào vùng đầu thiếu tá Khách gây thương tích. Trước hành vi trên, thiếu tá Khách và đại uý Đức cùng tổ tuần tra 363 Công an phường Diên Hồng đã phối hợp khống chế và bắt quả tang Hào về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Nguyễn Anh Hào đâm nhiều nhát vào vùng đầu thiếu tá Khách gây thương tích. Ảnh: Công an cung cấp

Hung khí công an thu giữ tại hiện trường. Ảnh: Công an cung cấp

Tại trụ sở Công an phường Diên Hồng, tiến hành đo nồng độ cồn của Hào bằng cách thổi qua máy đo nồng độ cồn (Số ID: 890201, lúc 2h27 ngày 11/10) ra kết quả: 0,608mg/L.

Công an phường Diên Hồng nhanh chóng lập hồ sơ bắt quả tang, ra uyết định tạm giữ đối với đối tượng Nguyễn Anh Hào về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Qua vụ việc, Công an phường Diên Hồng khuyến cáo người dân biết rằng mọi hành vi cản trở, chống đối người thi hành công vụ đều sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật; "Tôn trọng người thi hành công vụ chính là tôn trọng kỷ cương và sự bình yên của xã hội."