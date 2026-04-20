Bắt Nguyễn Minh Thư sinh năm 1977

Ngày 18/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Thư, sinh năm 1977, trú tại tổ dân phố Tân Hà 4, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy và Lương Văn Chiến, sinh năm 1989, trú tại thôn Đồng Giàn, xã Nhữ Khê, tỉnh Tuyên Quang

Trước đó, ngày 6/4, qua công tác nắm tình hình Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Tuyên Quang lập Biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Minh Thư về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,328 gam ma túy Heroine.

Qua đấu tranh, Thư khai nhận mua ma túy của Lương Văn Chiến, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Chiến, thu giữ 0,705 gam ma túy Heroine. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra theo quy định của pháp luật.