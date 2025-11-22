Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt Nguyễn Tấn Đạt sinh năm 2003

22-11-2025 - 17:35 PM | Xã hội

Công an TP.HCM tạm giữ Nguyễn Tấn Đạt (2003) vì cướp giật điện thoại của cô gái ở phường Tân Hưng. Nghi can ra tay táo tợn giữa ban ngày và bị trinh sát bắt sau 2 giờ và dương tính với ma túy.

Ngày 22/11, Công an phường Tân Hưng cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Tấn Đạt (SN 2003, ngụ phường Chánh Hưng) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Bắt Nguyễn Tấn Đạt sinh năm 2003- Ảnh 1.

Bắt Nguyễn Tấn Đạt sinh năm 2003- Ảnh 2.

Ảnh: CQCA

Trước đó, chiều 20/11, chị N.P.A. (SN 2003, ngụ phường Tân Hưng) đến công an trình báo về việc bị cướp giật tài sản. Chị A. cho biết, khoảng 15 giờ cùng ngày, chị T.N.P. lái xe máy chở chị A. lưu thông ở khu vực phường Tân Hưng.

Khi xe đến ngã ba đường số 10 và đường số 9 (phường Tân Hưng, TP.HCM) thì chị A. bị nam thanh niên lái xe máy AB màu đen, không rõ biển số mặc áo BE chạy từ phía sau lên áp sát rồi giật điện thoại của chị A. tẩu thoát.

Nhận tin, Đội 2 Tổ địa bàn PC02 phối hợp Công an Tân Hưng truy xét xác định Đạt là nghi can gây án. Khoảng 2 giờ sau, công an bắt giữ được Đạt và thu hồi tang vật vụ án.

Qua làm việc, Đạt thừa nhận hành vi phạm tội. Test nhanh, Đạt dương tính với chất ma túy. Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án.

Theo Minh Tuệ

Đời sống và pháp luật

