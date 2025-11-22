Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Truy nã Đặng Trung Hiếu sinh năm 2005

22-11-2025 - 11:25 AM | Xã hội

Công an TP. Hà Nội ra quyết định truy nã Đặng Trung Hiếu (SN 2005) về tội gây rối trật tự công cộng và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Ngày 21/11, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định truy nã Đặng Trung Hiếu (SN: 2005; thường trú tại: phường Bồ Đề, TP. Hà Nội) về tội Gây rối trật tự công cộng và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Truy nã Đặng Trung Hiếu sinh năm 2005- Ảnh 1.

Đặng Trung Hiếu (SN: 2005; thường trú tại: phường Bồ Đề, TP. Hà Nội)

Theo điều tra, tối ngày 26/3, tại vòng xuyến Thanh Am, phường Việt Hưng, nhóm của Hiếu đã sử dụng vũ khí đánh, gây thương tích cho nhóm đối thủ.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 25/6, Cơ quan CSĐT Công an TP đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Trung Hiếu về tội Gây rối trật tự công cộng và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 11/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối với Đặng Trung Hiếu.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội (SĐT: 0902126498), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP.Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vào VNeID kiểm tra ngay điều này trước 15/12 để tránh bị phạt tiền triệu

Vào VNeID kiểm tra ngay điều này trước 15/12 để tránh bị phạt tiền triệu Nổi bật

CSGT thông báo khẩn tới tất cả người mua, bán xe từ ngày 1/12

CSGT thông báo khẩn tới tất cả người mua, bán xe từ ngày 1/12 Nổi bật

Hé lộ số tiền thuế Mailisa đóng trước khi bị bắt, vợ chồng từng tuyên bố cứng chuyện "rửa tiền", bán kem trộn

Hé lộ số tiền thuế Mailisa đóng trước khi bị bắt, vợ chồng từng tuyên bố cứng chuyện "rửa tiền", bán kem trộn

10:58 , 22/11/2025
Lãnh đạo xã Hòa Thịnh nói về thông tin lan truyền "nhà trú lũ tập thể bị sập, người chết hàng loạt"

Lãnh đạo xã Hòa Thịnh nói về thông tin lan truyền "nhà trú lũ tập thể bị sập, người chết hàng loạt"

10:50 , 22/11/2025
Bắt tạm giam chuyên viên Trịnh Văn Minh

Bắt tạm giam chuyên viên Trịnh Văn Minh

10:14 , 22/11/2025
Lời khai chấn động của Tổng giám đốc Mailisa - Hoàng Kim Khánh

Lời khai chấn động của Tổng giám đốc Mailisa - Hoàng Kim Khánh

09:57 , 22/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên