Khám xét nơi ở, bắt "bà đồng" Võ Thị Xê

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thị Xê (SN 1976, trú phường Thanh Khê) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, từ năm 2023 đến 2024, thông qua quan hệ xã hội, Xê biết một phụ nữ trú phường Hòa Cường có điều kiện kinh tế và tin vào tâm linh. Lợi dụng sự nhẹ dạ này, Xê tự nhận “có căn”, có khả năng “phán truyền”, bịa đặt chuyện “vong theo”, “âm binh quấy phá”, gia đình gặp họa… nhằm buộc bị hại liên tục làm các lễ “cầu siêu”, “vớt vong”, “đảo bệnh” với chi phí hàng trăm triệu đồng. Thực tế, đối tượng chỉ chi một phần rất nhỏ cho việc mua lễ, còn lại chiếm đoạt tiêu xài cá nhân.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Xê. Ảnh: CA Đà Nẵng

Cơ quan CSĐT cũng xác định Xê thường xuyên chiêu mộ “đệ tử” để hầu đồng, tổ chức các nghi lễ biến tướng tại điện thờ tự lập trái phép ở nhiều địa điểm. Khám xét nơi ở, Công an thu giữ nhiều tài liệu, phương tiện liên quan.

Công an TP Đà Nẵng đề nghị ai từng là bị hại của "bà đồng" Võ Thị Xê liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT (47 Lý Tự Trọng, P. Hải Châu) hoặc điều tra viên Đặng Minh Trung (0905.403989) để phối hợp giải quyết theo quy định.