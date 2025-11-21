Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Hai sinh năm 2004

21-11-2025 - 13:19 PM | Xã hội

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 Nguyễn Văn Hai.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng Nguyễn Văn Hai, sinh năm 2004 ở xã Quảng Ninh, tỉnh Thanh Hóa và Đỗ Minh Trí, sinh năm 2000 ở xã Tiến Thắng, Thành phố Hà Nội về hành vi mua bán trái phép pháo hoa nổ...

Trước đó, hồi 19h30' ngày 13/11/2025, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Hai đang vận chuyển 20 hộp pháo hoa nổ, loại 36 ống đi bán cho khách để kiếm lời. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Hai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phát hiện và thu giữ 8 hộp pháo hoa nổ, loại 36 ống và 5 quả pháo (dạng pháo trứng).

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh xác định: Khoảng đầu tháng 10/2025, nhận thấy nhu cầu sử dụng pháo hoa nổ của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2026, Nguyễn Văn Hải đã thông qua mạng xã hội liên hệ với Đỗ Minh Trí mua 30 hộp pháo hoa nổ, loại 36 ống và mua của một người khác chưa rõ danh tính 5 quả pháo trứng với mục đích bán kiếm lời.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Hai sinh năm 2004- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Hai (trái) và Đỗ Minh Trí cùng số pháo thu giữ. Ảnh: CA Thanh Hóa

Theo kết quá điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ và chứng minh các đối tượng đã buôn bán hàng cấm là pháo nổ với khối lượng trên 120 kg. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

