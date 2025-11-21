Truy tìm Nguyễn Phan Hiệp sinh năm 1992

Công an TP Hà Nội tối 20/11 cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án mua bán trái phép chất ma túy xảy ra ngày 21/4/2025 tại phường Tây Tựu, TP Hà Nội.

Quá trình điều tra xác minh, cơ quan Công an xác định Nguyễn Phan Hiệp (SN 1992; thường trú tại TDP Trung 7, phường Tây Tựu, TP Hà Nội) là nghi phạm trong vụ án. Cơ quan Công an đã nhiều lần triệu tập nhưng đối tượng không đến làm việc. Hiện không rõ đối tượng đang ở đâu.

Đối tượng Nguyễn Phan Hiệp - Ảnh: CA TP Hà Nội

Để phục vụ công tác điều tra xác minh, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định truy tìm Nguyễn Phan Hiệp.

Ai biết hoặc nhìn thấy đối tượng ở đâu thì báo ngay cho Công an phường Tây Tựu (Đồng chí Nguyễn Hoàng Thanh Vỹ - SĐT 0985697454) hoặc trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.