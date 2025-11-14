Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Truy tìm Lê Hoàng Anh liên quan vụ bán đất nền “ảo” xảy ra tại Công ty Tây Đô

14-11-2025 - 09:12 AM | Xã hội

Cơ quan CSĐT xác định ông Lê Hoàng Anh có liên quan trong vụ án tại Công ty Tây Đô.

Thông tin trên CAND ngày 13/11 cho biết, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã ban hành quyết định truy tìm Lê Hoàng Anh (SN 1967, ngụ đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ).

Ông Lê Hoàng Anh được xác định liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng từ việc bán đất nền “ảo” xảy ra tại Công ty Tây Đô.

Cùng ngày, công an khởi tố, bắt tạm giam ông Trịnh Thanh Xuân, Giám đốc Công ty CP Tư vấn - Đầu tư - Xây dựng Tây Đô về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, trong thời gian từ 2022 đến 2024, ông Xuân đã chào mời nhiều người mua các lô đất nền tại Dự án khu nhà vườn Cồn Khương, phường Cái Khế, TP Cần Thơ (trước đây thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ông Xuân đưa ra thông tin Công ty Tây Đô đang hợp tác thi công bờ kè cho Công ty TNHH Nam Long - chủ đầu tư dự án.

Sau khi hoàn thành công trình, Công ty Tây Đô sẽ được quy đổi phần giá trị thi công thành các lô nền và bàn giao cho khách hàng vào cuối năm 2023.

Tin lời Trịnh Thanh Xuân, nhiều người ký hợp đồng đặt cọc, góp vốn và chuyển tiền hơn 10 tỷ đồng cho Công ty Tây Đô thông qua ông Xuân, nhưng không nhận được đất như cam kết. Qua xác minh, cơ quan điều tra phát hiện Công ty Tây Đô chưa thực hiện bất kỳ hạng mục nào đã ký kết với Công ty Nam Long và hai bên đã thanh lý hợp đồng vào tháng 4/2023.

Truy tìm Lê Hoàng Anh liên quan vụ bán đất nền “ảo” xảy ra tại Công ty Tây Đô- Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT thi hành lệnh khởi tố, bắt tạm giam ông Trịnh Thanh Xuân - Ảnh: Người lao động

Do đó, Công ty Tây Đô không có cơ sở pháp lý nào để được quy đổi nền như cam kết. Mặc dù biết rõ việc này nhưng ông Xuân vẫn tiếp tục huy động tiền của người dân, thể hiện rõ hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản.

Công an đề nghị người dân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến Lê Hoàng Anh, nhanh chóng báo ngay cơ quan Công an gần nhất để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP Cần Thơ cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân đã giao dịch, ký hợp đồng hoặc chuyển tiền cho ông Trịnh Thanh Xuân hoặc Công ty Tây Đô liên quan đến Dự án khu nhà vườn Cồn Khương liên hệ điều tra viên Hoàng Văn Sỹ; điện thoại: 0916.00.88.35 để trình báo và phối hợp giải quyết.

Bắt Nguyễn Quốc Trưởng - nguyên giám đốc ngân hàng và 2 cán bộ

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Choáng với hồ sơ doanh nghiệp của 'bà trùm' Mailisa đang bị công an khám xét

Choáng với hồ sơ doanh nghiệp của 'bà trùm' Mailisa đang bị công an khám xét Nổi bật

Bắt Nguyễn Quốc Trưởng - nguyên giám đốc ngân hàng và 2 cán bộ

Bắt Nguyễn Quốc Trưởng - nguyên giám đốc ngân hàng và 2 cán bộ Nổi bật

Bí ẩn hệ thống Mailisa

Bí ẩn hệ thống Mailisa

08:52 , 14/11/2025
Cận cảnh cao ốc vị trí 'kim cương' được bà Trương Mỹ Lan xin tiếp tục đầu tư từ trại giam

Cận cảnh cao ốc vị trí 'kim cương' được bà Trương Mỹ Lan xin tiếp tục đầu tư từ trại giam

07:51 , 14/11/2025
Bà chủ Thẩm mỹ viện Mailisa giàu cỡ nào?

Bà chủ Thẩm mỹ viện Mailisa giàu cỡ nào?

07:40 , 14/11/2025
Miền Trung sắp mưa rất lớn, có nơi trên 700mm

Miền Trung sắp mưa rất lớn, có nơi trên 700mm

07:18 , 14/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên