Bắt Nguyễn Quốc Trưởng - nguyên giám đốc ngân hàng và 2 cán bộ

14-11-2025 - 08:18 AM | Xã hội

Nguyên Giám đốc Ngân hàng Oceanbank chi nhánh Cần Thơ cùng 2 cán bộ bị bắt về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Ngày 13/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã ra Quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can là nguyên cán bộ Ngân hàng Oceanbank chi nhánh Cần Thơ.

Các bị can gồm: Nguyễn Quốc Trưởng (sinh năm 1975, trú phường Ninh Kiều), nguyên Giám đốc Ngân hàng Oceanbank chi nhánh Cần Thơ; Huỳnh Quốc Huy (sinh năm 1976, trú phường Cái Răng), nguyên Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh; và Phạm Vũ Huy (sinh năm 1986, trú phường Tân An), nguyên chuyên viên kinh doanh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Quốc Trưởng - Ảnh: CA Cần Thơ Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Quốc Trưởng - Ảnh: CA Cần Thơ

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định đối với Phạm Vũ Huy (trái) và Huỳnh Quốc Huy - Ảnh: CA TP Cần Thơ

Cả ba bị can đều bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Hành vi sai phạm của các bị can được xác định đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân hàng với tổng số tiền trên 35 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ sai phạm và vai trò của các cá nhân liên quan, xử lý theo quy định của pháp luật.

