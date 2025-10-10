Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Truy tìm ô tô nghi tông 1 học sinh nguy kịch rồi bỏ trốn

10-10-2025 - 16:20 PM | Xã hội

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tổ chức truy tìm xe bán tải nghi tông 1 học sinh nguy kịch rồi bỏ trốn 3 ngày qua

Ngày 10-10, một lãnh đạo UBND xã Quảng Phú (tỉnh Đắk Lắk) cho biết lực lượng chức năng đang tiếp tục truy xuất các camera an ninh, tổ chức truy tìm phương tiện gây tai nạn khiến 1 học sinh bị thương rồi bỏ trốn.

Truy tìm ô tô nghi tông 1 học sinh nguy kịch rồi bỏ trốn- Ảnh 1.

Em T.V.T. nghi bị xe bán tải tông nguy kịch

Theo vị này, khu vực xảy ra tai nạn không có camera an ninh, không có nhà dân. Đồng thời, lúc xảy ra tai nạn trời mưa lớn nên việc truy tìm phương tiện gặp nhiều khó khăn.

Theo thông tin từ người nhà nạn nhân, khoảng 18 giờ ngày 7-10, em T.V.T. (học sinh lớp 11, Trường THPT Cư M'gar) trên đường đi học về đến đoạn ngã tư Lý Tự Trọng - Lê Hữu Trác thì bị 1 xe bán tải tông trúng. Vụ tai nạn khiến cháu T. bất tỉnh; xe bán tải rời khỏi hiện trường.

Sau đó, người dân phát hiện và đưa em T. đến Trung tâm Y tế Cư M'gar cấp cứu. Do bị thương nặng, em T. được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên rồi chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM.

Theo mẹ của em T., đến trưa 10-10, em vẫn đang được cấp cứu, chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng hôn mê sâu. "Hiện sức khỏe của con trai tôi vẫn chưa nói được điều gì" - mẹ em T. lo lắng.

Theo Cao Nguyên

Người lao động

