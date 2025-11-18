Truy tìm đối tượng Phạm Văn Toại SN 1990

Công an TP. Hà Nội tối 17/11 cho biết đang truy tìm nghi phạm trong vụ mua bán ma tuý.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đang điều tra vụ Mua bán trái phép chất ma túy xảy ra ngày 18/7/2025 tại thôn Đan Nhiễm, xã Thường Tín, TP. Hà Nội.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định nghi phạm trong vụ án là Phạm Văn Toại (SN 1990; trú tại: thôn Tây Sơn, xã Thanh Oai, TP. Hà Nội), tuy nhiên hiện chưa xác định được đối tượng đang ở đâu.

Đối tượng Phạm Văn Toại - Ảnh: Công an TP. Hà Nội

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP đã ra quyết định truy tìm đối tượng Phạm Văn Toại.

Ai biết hoặc nhìn thấy đối tượng ở đâu thì báo ngay cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an TP. Hà Nội (Số điện thoại: 0973639992) để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.