Truy nã Vũ Thị Loan
Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã Vũ Thị Loan (SN: 1991; thường trú tại: xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh) về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.
Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội, (SĐT: 0692194085 - 0972618097), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.
