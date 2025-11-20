Quyết định truy nã Vũ Thị Loan

Theo hồ sơ điều tra, năm 2024, Loan có hành vi tổ chức cho các đối tượng sang châu Âu du lịch sau đó trốn ở lại để lao động trái phép. Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 14/10/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Thị Loan. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 15/11/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã bị can đối với Vũ Thị Loan.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội, (SĐT: 0692194085 - 0972618097), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.