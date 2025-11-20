Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Truy nã Vũ Thị Loan

20-11-2025 - 20:03 PM | Xã hội

Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã Vũ Thị Loan (SN: 1991; thường trú tại: xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh) về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Theo hồ sơ điều tra, năm 2024, Loan có hành vi tổ chức cho các đối tượng sang châu Âu du lịch sau đó trốn ở lại để lao động trái phép. Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 14/10/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Thị Loan. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 15/11/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã bị can đối với Vũ Thị Loan.Truy nã Vũ Thị Loan- Ảnh 1.
Truy nã Vũ Thị Loan- Ảnh 2.

Quyết định truy nã Vũ Thị Loan

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội, (SĐT: 0692194085 - 0972618097), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

Truy nã Bùi Đức Long sinh năm 1988

Theo Nam An

