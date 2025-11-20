Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Truy nã Đồng Duy An

20-11-2025 - 07:27 AM | Xã hội

Đồng Duy An bị khởi tố về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã Đồng Duy An (SN: 1987; thường trú tại: TDP Đông Phong, phường Nam Đồ Sơn, TP. Hải Phòng) về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Theo hồ sơ điều tra, năm 2024, Đồng Duy An có hành vi tổ chức cho người khác đi nước ngoài tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Truy nã Đồng Duy An- Ảnh 1.

Đối tượng Đồng Duy An - Ảnh: CA TP Hà Nội

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 26/9/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đồng Duy An. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 15/11/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã bị can đối với Đồng Duy An.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội, (SĐT: 0692194085 - 0814687888), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

Theo Duy Anh

