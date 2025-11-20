Khám xét chỗ ở, bắt 'ông trùm' Lê Thái Hà sinh năm 1994

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy vừa phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh, bắt giữ, khởi tố 13 bị can về các tội danh: Mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tàng trữ trái phép hàng cấm (pháo nổ).

Liên quan đến đường dây tội phạm này, lực lượng Công an đã thu giữ 200 gam ma túy tổng hợp các loại, 01 khẩu súng và 15 viên đạn, 13,5 kg pháo nổ, 03 xe ô tô, 39 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Đối tượng chính trong đường dây này là Lê Thái Hà, sinh năm 1994, trú tại tổ 2, khu Vàng Danh 4, phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh. Hà từng có 01 tiền án về tội cố ý gây thương tích và bị Tòa án nhân dân thành phố Uông Bí (cũ) xử phạt 5 năm 6 tháng tù và năm 2019 đối tượng này đã chấp hành xong hình phạt, trở về địa phương.

Lê Thái Hà và tang vật. Ảnh: CA Quảng Ninh

Sau khi ra tù, Hà thường xuyên quan hệ với các đối tượng có tiền án, tiền sự về ma túy tại địa bàn thành phố Hạ Long, Cẩm Phả và Móng Cái (cũ). Mặc dù không có công việc ổn định nhưng Hà có nhiều bất minh về tài sản, trong đó đã xây nhà, mua ô tô mới.

Kết quả xác minh ban đầu xác định Lê Thái Hà có hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy nên Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã báo cáo Ban Giám đốc xác lập chuyên án 368D để đấu tranh với đường dây này.

Do bản thân từng có tiền án nên thủ đoạn của Hà rất tinh vi, thường xuyên thay đổi chỗ ở và sử dụng nhiều phương tiện trong quá trình di chuyển, gây nhiều khó khăn trong quá trình điều tra, xác minh.

Ngoài ra, qua quá trình trinh sát được biết, Lê Thái Hà thường xuyên mang theo súng quân dụng để sẵn sàng tấn công lại lực lượng chức năng nên Ban chuyên án chỉ đạo xây dựng kế hoạch bắt giữ đối tượng thật chi tiết, đảm bảo an toàn cho lực lượng bắt giữ cũng như quần chúng nhân dân và bản thân đối tượng.

Ma túy thu giữ trên xe ô tô. Ảnh: CA Quảng Ninh

Vào hồi 13h ngày 13/11/2025, tại khu vực phố Giếng Đồn, thuộc tổ 7, khu Trần Hưng Đạo 1, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã bắt quả tang Lê Thái Hà cùng 2 túi ma túy, 01 khẩu súng quân dụng và 15 viên đạn, 06 viên trong hộp tiếp đạn.

Tiến hành khám xét chỗ ở và 02 xe ô tô của Hà tại nhà trọ thuộc khu Trung Lương, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh, lực lượng Công an thu giữ thêm 03 túi ma túy tổng hợp, 09 hộp pháo nổ có trọng lượng 13,5kg.

Số pháo thu giữ của Lê Thái Hà. Ảnh: CA Quảng Ninh

Kết quả điều tra mở rộng chuyên án đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ, khởi tố 13 bị can về các tội danh: Mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tàng trữ trái phép hàng cấm (pháo nổ).

Súng và đạn thu giữ của Lê Thái Hà, trong đó có 6 viên ở trong hộp tiếp đạn. Ảnh: CA Quảng Ninh

Ngoài Lê Thái Hà bị khởi tố với 3 tội danh là mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tàng trữ trái phép chất hàng cấm (pháo nổ), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đã khởi tố 12 đối tượng khác gồm: Trần Thế Toàn, sinh năm 2000, trú tại tổ 3, khu 5A, phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Quốc Long, sinh năm 1994, trú tại phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh; Phạm Công Trinh; Phạm Văn Bình, sinh năm 1990, đều trú tại xã Quảng Tân, tỉnh Quảng Ninh; Lý A Cẩm, sinh năm 1997, trú tại xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh về tội mua bán trái phép chất ma túy. Khởi tố Đoàn Minh Quang, sinh năm 1999, trú tại tổ 5B, khu Quang Trung 1, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh; Dương Thanh Huy, sinh năm 2002, trú tại tổ 5 khu 3B, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh; Phạm Văn Tùng, sinh năm 1992; Đặng Văn Phật, sinh năm 1989, đều trú tại xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Hồng Phong, sinh năm 1998, trú tại xã Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh; Phạm Huy Hiệp, sinh năm 1991, trú tại xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, đối tượng Trần Tiến, sinh năm 2002, trú tại xã Đông Ngũ, tỉnh Quảng Ninh bị khởi tố 2 tội danh là tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.