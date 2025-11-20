Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt tạm giam cụ bà Nguyễn Thị Nghiệp

20-11-2025 - 19:15 PM | Xã hội

Công an tỉnh Vĩnh Long đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nghiệp (sinh năm 1964).

Ngày 18/11/2025, Công an xã An Phú Tân cho biết vừa phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nghiệp (sinh năm 1964) cư trú ấp Tân Qui 1, xã An Phú Tân về hành vi can tội đánh bạc.

Bắt tạm giam cụ bà Nguyễn Thị Nghiệp- Ảnh 1.

Điều tra viên thi hành lệnh bắt đối với Nguyễn Thị Nghiệp

Theo hồ sơ vụ án, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 03/9/2025 Công an xã An Phú Tân tiến hành kiểm tra tại nhà của bà T.T.H (ngụ địa phương) phát hiện 04 người đang thực hiện hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức đánh bài binh Ấn Độ 6 lá với mục đích được, thua bằng tiền. 

Kiểm tra phát hiện trên chiếu bạc 01 bộ bài tây (loại 52 lá) và số tiền 1.300.000 đồng nên tiến hành lập biên bản tạm giữ số tang vật vi phạm và mời 04 người liên quan về cơ quan Công an để làm việc.

Quá trình điều tra, xác định Nguyễn Thị Nghiệp nhiều lần tham gia đánh bạc, lần gần nhất vào ngày 12/02/2025, đã bị Tòa án nhân dân huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh (nay là Tòa án nhân dân Khu vực 12 - tỉnh Vĩnh Long) tuyên phạt 01 năm cải tạo không giam giữ và phạt bổ sung số tiền 10.000.000 đồng về tội "Đánh bạc"; đến ngày 03/9/2025 tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Nam sinh năm 2009

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

