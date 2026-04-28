Thêm ngân hàng tham gia giảm lãi suất huy động

Làn sóng giảm lãi suất huy động tiếp tục lan rộng

Đã có 30 ngân hàng thương mại trong nước công bố giảm lãi suất huy động. Mức điều chỉnh dao động từ 0,05% đến 1%/năm, tập trung chủ yếu ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên và diễn ra mạnh hơn trên kênh trực tuyến. Tính đến hết quý I, tăng trưởng tín dụng đã vượt xa tốc độ huy động, với mức tăng 3,18% so với chỉ khoảng 0,55% của huy động vốn. Khoảng chênh lệch đáng kể này phản ánh áp lực thanh khoản vẫn hiện hữu, buộc các ngân hàng phải duy trì mức lãi suất huy động đủ hấp dẫn để đảm bảo nguồn vốn. Trong báo cáo triển vọng kinh tế quý II/2026, xu hướng hạ nhiệt lãi suất được kỳ vọng sẽ rõ ràng hơn, nhờ nguồn vốn dồi dào từ dòng vốn giải ngân đầu tư công. Ngoài ra, nhiều chính sách mới sẽ được đưa ra để nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Ở góc độ điều hành, NHNN đã phát đi thông điệp rõ ràng về việc ổn định mặt bằng lãi suất và sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản. Giới chuyên môn dự báo lãi suất có thể đi ngang trong ngắn hạn trước khi giảm nhẹ về cuối năm, với biên độ không lớn và có thể mang tính chọn lọc theo từng lĩnh vực ưu tiên.

Trong báo cáo triển vọng kinh tế quý II/2026, CTCP Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) kỳ vọng xu hướng hạ nhiệt lãi suất sẽ rõ ràng hơn, với mức giảm bình quân khoảng 0,5-1%/năm so với thời điểm hiện tại nhờ nguồn vốn dồi dào từ dòng vốn đầu tư công giải ngân mạnh mẽ chạy vào hệ thống ngân hàng; tình hình xung đột tại Iran hạ nhiệt, giải tỏa áp lực lạm phát, tỷ giá… Qua đó giúp NHNN có dư địa chính sách hỗ trợ cho hệ thống ngân hàng. Ngoài ra, nhiều chính sách mới sẽ được đưa ra vào nửa cuối năm từ Chính phủ và NHNN để nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 10%, trong đó bao gồm hạ nhiệt mặt bằng lãi suất.