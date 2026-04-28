Đinh Văn Cường, SN 1994 mang 112 chỉ vàng đi bán, thu hơn 1,6 tỷ đồng: Giao dịch vừa chốt thì chủ tiệm lặng lẽ báo công an

Theo Phương Anh | 28-04-2026 - 13:11 PM | Smart Money

Sau khi đặt mua hơn 100 chỉ vàng giả qua mạng xã hội, thanh niên này đã mang đến tiệm vàng để bán và cầm cố, thu về số tiền lớn.

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát hình sự), đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Văn Cường (SN 1994, trú tại xã Yên Khánh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, từ ngày 2/2 đến 4/4/2026, Cường sử dụng tên giả Đỗ Văn Nam, quê tại Tam Điệp, nhiều lần đến một tiệm vàng trên địa bàn xã Yên Từ để bán và cầm cố trang sức. Chỉ trong 6 lần giao dịch, đối tượng đã mang tổng cộng 12 kiềng cổ và 22 lắc tay, tương đương 112 chỉ vàng, thu về hơn 1,6 tỷ đồng.

Đối tượng Đinh Văn Cường và tang vật bị tịch thu (ảnh CTTĐTCATNB)

Việc liên tiếp mang số lượng lớn vàng đến cầm cố trong thời gian ngắn khiến chủ tiệm nghi ngờ và trình báo cơ quan công an. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an xã Yên Từ nhanh chóng vào cuộc xác minh, theo dõi.

Đến ngày 4/4/2026, khi Cường tiếp tục mang 2 kiềng vàng (mỗi chiếc 5 chỉ) đến cầm cố và nhận 150 triệu đồng đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Tang vật thu giữ bao gồm 2 kiềng tại thời điểm giao dịch cùng toàn bộ số trang sức mà đối tượng đã cầm cố trước đó.

Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận toàn bộ số trang sức đều là vàng giả, được đặt mua qua một tài khoản trên mạng xã hội. Kết quả giám định cho thấy các sản phẩm này được làm từ hợp kim bạc và đồng, bên ngoài mạ hoặc phủ màu vàng, không chứa vàng thật.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan và mở rộng phạm vi xử lý.

*Theo Cổng thông tin điện tử Công an Tỉnh Ninh Bình

