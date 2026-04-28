Cảnh giác “bẫy tặng tiền” qua App ngân hàng: Chiêu cũ, kịch bản mới, cái giá rất thật

“Tiền từ trên trời rơi xuống” cái bẫy đánh vào tâm lý

Điều đáng nói là chiêu thức này không mới về bản chất nhưng lại cực kỳ tinh vi trong cách tiếp cận, khiến ngay cả những người có kinh nghiệm tài chính cũng có thể “sập bẫy” nếu mất cảnh giác.

Kịch bản thường bắt đầu rất đơn giản: Người dùng bất ngờ nhận được một khoản tiền chuyển vào tài khoản, kèm nội dung mơ hồ như “hoàn tiền”, “tặng thưởng”, hoặc thậm chí không ghi gì rõ ràng. Chưa kịp hiểu chuyện gì, họ tiếp tục nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn từ một người tự xưng là nhân viên ngân hàng, nhân viên ví điện tử, hoặc “đối tác chuyển nhầm”.

Lúc này, “con mồi” được dẫn dắt vào một tình huống tưởng như rất hợp lý hoàn trả lại khoản tiền vừa nhận. Nhưng thay vì hướng dẫn chuyển khoản thông thường, đối tượng yêu cầu người dùng thao tác trên App, cung cấp mã OTP, hoặc đăng nhập vào một đường link giả mạo và chỉ cần một bước sai, toàn bộ tài khoản có thể bị kiểm soát. Đây chính là điểm mấu chốt tội phạm không “lấy tiền” ngay từ đầu, mà tạo ra một tình huống khiến nạn nhân tự nguyện cung cấp quyền truy cập.

Công nghệ không sai, nhưng người dùng dễ bị thao túng

Thực tế cho thấy, các ứng dụng ngân hàng hiện nay đều có lớp bảo mật nhiều tầng. Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở công nghệ, mà nằm ở hành vi người dùng. Các đối tượng lừa đảo hiểu rất rõ điều này. Chúng không cố phá hệ thống, mà tìm cách “đi vòng” qua yếu tố con người – mắt xích yếu nhất trong chuỗi bảo mật.

Một số thủ đoạn phổ biến gồm: Giả mạo giao diện App ngân hàng, tạo website hoặc ứng dụng giống hệt bản thật để đánh cắp thông tin đăng nhập.

Dẫn dụ cung cấp mã OTP lấy lý do “xác nhận hoàn tiền” hoặc “hủy giao dịch”. Cài App giả mạo yêu cầu tải ứng dụng ngoài, từ đó chiếm quyền điều khiển thiết bị. Tạo áp lực thời gian liên tục thúc giục để nạn nhân không kịp suy nghĩ.

Điểm chung của các chiêu trò này là đều đánh vào hai yếu tố sự chủ quan và tâm lý muốn xử lý nhanh.

Một thực tế đáng lo càng quen công nghệ càng dễ chủ quan. Nhiều người cho rằng chỉ những người lớn tuổi hoặc ít hiểu biết công nghệ mới dễ bị lừa. Nhưng thực tế lại cho thấy điều ngược lại.

Những người thường xuyên sử dụng App ngân hàng, giao dịch online lại có xu hướng tin tưởng vào hệ thống, từ đó giảm cảnh giác. Khi thấy giao diện “quen quen”, hoặc quy trình “có vẻ đúng”, họ dễ dàng làm theo hướng dẫn mà không kiểm tra kỹ. Trong khi đó, tội phạm ngày càng chuyên nghiệp, có thể “kịch bản hóa” từng bước, thậm chí giả giọng tổng đài, giả email chính thức, khiến mọi thứ trở nên rất thuyết phục.

Thời gian qua, nhiều ngân hàng liên tục phát đi cảnh báo về các hình thức lừa đảo mới. Tuy nhiên, hiệu quả vẫn còn hạn chế lý do không chỉ nằm ở việc người dùng “bỏ qua cảnh báo”, mà còn ở chỗ thông tin thường mang tính chung chung, trong khi thủ đoạn lừa đảo lại thay đổi rất nhanh.

Vấn đề không phải là thiếu cảnh báo, mà là cảnh báo chưa “chạm” đúng tâm lý người dùng. Người dùng không cần những khẩu hiệu kiểu “không cung cấp OTP cho bất kỳ ai”, mà cần những tình huống cụ thể nếu gặp trường hợp A thì làm gì, nếu thấy dấu hiệu B thì xử lý ra sao.

Trong bối cảnh các chiêu trò ngày càng tinh vi, việc tự bảo vệ mình trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Một số nguyên tắc cơ bản nhưng cần được “khắc sâu”:

Thứ nhất, không có chuyện “tặng tiền vô điều kiện”, bất kỳ khoản tiền nào chuyển vào tài khoản mà không rõ nguồn gốc đều cần được xác minh qua kênh chính thức của ngân hàng.

Thứ hai, tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu. Ngân hàng không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin này qua điện thoại hay tin nhắn.

Thứ ba, không truy cập link lạ hoặc cài app ngoài. Mọi giao dịch nên thực hiện trực tiếp trên ứng dụng chính thức đã được tải từ nguồn uy tín.

Thứ tư, giữ bình tĩnh trước mọi tình huống “khẩn cấp”, càng bị thúc giục, càng cần dừng lại để kiểm tra.

Sự phát triển của ngân hàng số là xu hướng không thể đảo ngược. Nhưng đi cùng với đó là một “mặt tối” – nơi tội phạm công nghệ không ngừng tìm cách khai thác sơ hở.

“Bẫy tặng tiền” chỉ là một biến thể mới trong hàng loạt chiêu trò lừa đảo tài chính. Điều khiến nó nguy hiểm không phải ở kỹ thuật quá cao siêu, mà ở chỗ nó đánh trúng vào tâm lý thấy lợi thì muốn nắm lấy, thấy rắc rối thì muốn giải quyết nhanh.

Trong cuộc chơi này, công nghệ có thể nâng cấp từng ngày, ngân hàng có thể tăng cường bảo mật, nhưng nếu người dùng vẫn chủ quan, thì rủi ro vẫn còn nguyên.

Suy cho cùng, lớp phòng thủ quan trọng nhất không nằm ở hệ thống, mà nằm ở sự tỉnh táo của mỗi cá nhân.