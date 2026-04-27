Không trả lại 495 triệu đồng chuyển khoản nhầm, người đàn ông bị truy nã

Theo Hải Vân | 27-04-2026 - 18:35 PM | Smart Money

Nhận được 495 triệu đồng từ năm 2024 nhưng không trả lại cho người chuyển khoản nhầm mà bỏ trốn, người đàn ông ở Đồng Tháp bị khởi tố, truy nã.

Theo VnExpress, ngày 27/4, Công an Tp.HCM ra quyết định truy nã Nguyễn Văn Hạnh, 40 tuổi, ngụ Đồng Tháp, để điều tra hành vi chiếm giữ trái phép tài sản, sau 10 ngày khởi tố bị can.

Quyết định truy nã của Công an Tp.HCM đối với Nguyễn Văn Hạnh. Ảnh: Thanh Niên.

Theo điều tra, ngày 3/12/2024, người phụ nữ tại Bến Cát (Bình Dương cũ) chuyển khoản cho ông Nguyễn Văn Hạnh 495 triệu đồng. Quá trình thao tác trên điện thoại, bà chuyển nhầm qua sang người trùng tên NGUYEN VAN HANH - là bị can Hạnh.

Sau khi phát hiện sự việc, người phụ nữ đã liên hệ với ngân hàng để nhờ hỗ trợ, ngăn chặn rút và thu hồi số tiền chuyển nhầm; đồng thời gọi điện báo cho NGUYEN VAN HANH (chủ tài khoản nhận tiền chuyển nhầm).

Thông tin thêm trên tờ Thanh Niên, bà D. cho biết sau nhiều lần liên hệ, chủ tài khoản NGUYEN VAN HANH đã hứa sẽ chuyển trả lại nhưng đến ngày 11/12/2024, khi ngân hàng tra soát thì phát hiện toàn bộ số tiền 495 triệu đồng đã được rút hết ra khỏi tài khoản.

Đến ngày 2/1/2025, bà D. làm đơn gửi đến Công an phường An Bình A (thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp cũ; nay là phường An Bình, Đồng Tháp) đề nghị can thiệp và bà D. cũng tìm đến nhà riêng của NGUYEN VAN HANH nhưng không gặp.

Sau đó, bà D. tiếp tục làm đơn đến Công an phường Thới Hòa (thành phố Bến Cát, Bình Dương cũ; nay là phường Thới Hòa, Tp.HCM) đề nghị giải quyết và sau khi sáp nhập, vụ việc được chuyển đến Công an Tp.HCM xử lý theo thẩm quyền.

Qua điều tra, ngày 17/4, Công an Tp.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hạnh (40 tuổi, ở phường An Bình, Đồng Tháp) về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản.


TPBank cảnh báo: Làm điều này khiến nhiều người bị chiếm quyền điện thoại và mất sạch tiền trong tài khoản

TPBank cảnh báo: Làm điều này khiến nhiều người bị chiếm quyền điện thoại và mất sạch tiền trong tài khoản Nổi bật

4 số điện thoại mà ai dùng Vietcombank đều phải cảnh giác

4 số điện thoại mà ai dùng Vietcombank đều phải cảnh giác Nổi bật

Cô gái sinh năm 2003 phải làm việc với công an sau khi chuyển khoản, nhận tiền chứa nội dung này

Cô gái sinh năm 2003 phải làm việc với công an sau khi chuyển khoản, nhận tiền chứa nội dung này

16:22 , 27/04/2026
Nhận được tờ tiền 500 nghìn đồng có những dấu hiệu này, người dân phải lập tức báo công an

Nhận được tờ tiền 500 nghìn đồng có những dấu hiệu này, người dân phải lập tức báo công an

15:49 , 27/04/2026
Hiểm họa từ việc mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Hiểm họa từ việc mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

12:34 , 27/04/2026
Nhà đầu tư lỗ gần 6 triệu đồng mỗi lượng sau một tuần mua vàng

Nhà đầu tư lỗ gần 6 triệu đồng mỗi lượng sau một tuần mua vàng

10:40 , 27/04/2026

