TPBank cảnh báo: Làm điều này khiến nhiều người bị chiếm quyền điện thoại và mất sạch tiền trong tài khoản

Theo ngân hàng TPBank, một hình thức lừa đảo mạo danh các công ty du lịch và resort uy tín đang bùng phát mạnh mẽ, khiến không ít người rơi vào cảnh tiền mất tật mang ngay trước thềm kỳ nghỉ. Các đối tượng xấu thiết lập những website hoặc ứng dụng giả mạo được thiết kế tinh vi y hệt bản gốc, sau đó chạy quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội về các gói phòng nghỉ và vé máy bay với mức giá ưu đãi sốc.

Ngay khi khách hàng bị thu hút và nhấp vào đường link giả mạo để tiến hành đặt chỗ, kịch bản lừa đảo bắt đầu được kích hoạt. Nền tảng giả mạo này sẽ yêu cầu người dùng nhập hàng loạt thông tin cá nhân nhạy cảm, đặc biệt là mã bảo mật CVC mặt sau thẻ tín dụng và mã xác thực OTP gửi về điện thoại. Chỉ cần làm theo những thao tác này, nạn nhân đã vô tình giao nộp toàn bộ chìa khóa két sắt của mình cho kẻ gian. Nắm được những dữ liệu cốt lõi, các đối tượng sẽ nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát thiết bị điện thoại hoặc ứng dụng ngân hàng số. Từ đây, chúng tự do thực hiện các lệnh chuyển tiền và rút sạch tài sản trong tài khoản của nạn nhân mà họ không hề hay biết.

Để tự bảo vệ tài sản của chính mình trước những rủi ro ngày càng khó lường trên không gian mạng, người dùng cần tuyệt đối nói không với việc truy cập vào các đường link lạ hoặc mua sắm trên những nền tảng không rõ nguồn gốc. Một thói quen vô cùng hiệu quả nhưng thường bị bỏ quên là chủ động khóa tính năng thanh toán trực tuyến của thẻ tín dụng ngay trên ứng dụng ngân hàng khi không có nhu cầu sử dụng và chỉ mở lại ngay trước khi tiến hành thanh toán. Điều này giúp chặn đứng mọi nỗ lực trừ tiền trái phép dù kẻ gian có vô tình nắm được thông tin thẻ của bạn.

Bên cạnh sự cảnh giác, việc chủ động trang bị lớp khiên công nghệ vững chắc cho tài khoản ngân hàng là điều bắt buộc. Người dùng cần nhanh chóng hoàn tất cài đặt xác thực sinh trắc học trên ứng dụng ngân hàng số, đồng thời kích hoạt tính năng bảo mật hai lớp. Việc sử dụng các phương thức xác thực nâng cao như eToken+ thay vì chỉ dựa vào tin nhắn SMS truyền thống cũng giúp gia tăng mức độ an toàn. Trong trường hợp nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào hoặc nghi ngờ mình vừa nhấp vào một trang web lừa đảo, hãy lập tức liên hệ trực tiếp với đường dây nóng chính thức của ngân hàng để khóa thẻ và trình báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ ngăn chặn dòng tiền kịp thời.