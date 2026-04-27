Công nghệ đang tái định hình ngành bảo hiểm 2026 như thế nào?

Đối với các lãnh đạo công nghệ (CIO, CTO) và nhà quản trị doanh nghiệp, câu hỏi trọng tâm hiện nay không còn là "nên áp dụng công nghệ nào", mà là "mức độ tích hợp công nghệ vào toàn bộ quy trình bảo hiểm sâu đến đâu" để tạo ra các kết quả đo lường được như cải thiện tỷ lệ kết hợp (combined ratio), rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao độ chính xác trong đánh giá rủi ro.

Các xu hướng bảo hiểm định hình năm 2026

Năm 2026, các doanh nghiệp bảo hiểm đang tăng tốc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào thẩm định và xử lý khiếu nại, đồng thời chuyển dịch sang kiến trúc điện toán đám mây với hệ thống lõi linh hoạt hơn. Cùng với đó, tự động hóa khiếu nại tiếp tục được nâng cấp theo hướng vừa rút ngắn thời gian xử lý, vừa đảm bảo kiểm soát rủi ro chặt chẽ. Các nền tảng thẩm định cũng ngày càng tận dụng hiệu quả dữ liệu thời gian thực cùng các mô hình phân tích minh bạch, qua đó nâng cao độ chính xác khi đưa ra quyết định. Tất cả đang dần trở thành những trụ cột trong chiến lược chuyển đổi dài hạn, định hình một ngành bảo hiểm hiện đại hơn, linh hoạt hơn và vận hành hiệu quả hơn.

Việc ứng dụng AI trong ngành bảo hiểm đã vượt xa giai đoạn phân tích và thử nghiệm, để đi thẳng vào vận hành cốt lõi. Các doanh nghiệp đang tích hợp AI trực tiếp vào các hệ thống giao dịch như quản trị hợp đồng, xử lý khiếu nại và phòng chống gian lận những điểm chạm mà mỗi quyết định không chỉ tác động đến cấu trúc chi phí, mà còn định hình trực tiếp đến trải nghiệm khách hàng.

1. Chiến lược đa đám mây: "Chìa khóa" tái cấu trúc nền tảng bảo hiểm cốt lõi

Doanh nghiệp bảo hiểm đang từng bước chuyển dịch sang mô hình đa đám mây như một xu hướng tất yếu nhằm hiện đại hóa hệ thống lõi, đồng thời đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe về lưu trữ và tuân thủ dữ liệu. Không chỉ giúp đảm bảo vận hành liên tục, mô hình này còn tăng cường khả năng kết nối giữa các hệ thống và rút ngắn thời gian đưa sản phẩm mới ra thị trường, qua đó góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số toàn diện của ngành bảo hiểm.

Công ty công nghệ đóng vai trò đối tác đồng hành, cung cấp các dịch vụ từ tư vấn chiến lược đám mây, di chuyển và tối ưu dữ liệu đến phát triển kỹ thuật và vận hành hệ thống. Với năng lực chuyên sâu trên các nền tảng như AWS và Azure, những giải pháp này hỗ trợ doanh nghiệp bảo hiểm kiểm soát chi phí và tăng tốc quá trình nâng cấp toàn diện.

2. Chuyển đổi nghiệp vụ bảo hiểm: Từ đánh giá tĩnh đến tư duy suy luận

Bước sang năm 2026, ngành bảo hiểm chứng kiến sự chuyển mình rõ nét khi các phương thức đánh giá rủi ro tĩnh dần được thay thế bằng mô hình giám sát liên tục. Dữ liệu từ viễn thông, IoT và các nguồn rủi ro bên ngoài được tích hợp trực tiếp vào nền tảng, mở ra khả năng dự báo chính xác hơn và phản ứng kịp thời trước những biến động thực tế.

3. Tự động hóa quy trình thẩm định bảo hiểm: đòn bẩy nâng cao chất lượng quyết định

Một kiến trúc linh hoạt cho phép các doanh nghiệp bảo hiểm dễ dàng tích hợp các nguồn dữ liệu mới, mô hình chấm điểm và công cụ định giá mà không cần thay đổi toàn bộ nền tảng hiện có. Trong mô hình này, đội ngũ thẩm định vẫn giữ vai trò then chốt, nhưng được hỗ trợ mạnh mẽ bởi AI tích hợp trực tiếp vào môi trường làm việc. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể chuyển dịch từ các quy tắc cứng nhắc sang phương thức thẩm định dựa trên phân tích và suy luận, giúp giảm tải công việc thủ công, rút ngắn thời gian phát hành hợp đồng và nâng cao tính nhất quán trong quyết định.

Khi tự động hóa nghiệp vụ ngày càng hoàn thiện, lợi ích không chỉ nằm ở việc tăng hiệu suất vận hành. Việc tự động thu thập dữ liệu, chấm điểm rủi ro trước thẩm định và hỗ trợ ra quyết định bằng AI giúp doanh nghiệp giảm đáng kể khối lượng xử lý thủ công, đồng thời cải thiện độ nhất quán trong đánh giá rủi ro và rút ngắn chu kỳ từ báo giá đến ký kết hợp đồng. Ở chiều ngược lại, các chuyên viên thẩm định cũng có được cái nhìn toàn diện và rõ ràng hơn về bức tranh rủi ro ngay từ đầu. Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động và áp lực cạnh tranh gia tăng, tự động hóa đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp nâng cao chất lượng quyết định và cải thiện hiệu quả quản trị rủi ro.

4. Tự động hóa xử lý yêu cầu khiếu nại: Điều phối thông minh và kiểm soát rủi ro

Việc giải quyết khiếu nại, bồi thường vẫn là một trong những điểm chạm quan trọng nhất trong hành trình xây dựng trải nghiệm khách hàng. Khi doanh nghiệp bảo hiểm đẩy mạnh hiện đại hóa quy trình này, một câu hỏi ngày càng được đặt ra trong các cuộc thảo luận của ban lãnh đạo: lợi ích của việc tích hợp AI nhằm đẩy nhanh xử lý yêu cầu khiếu nại trong năm 2026 là gì?

Giá trị thực sự của AI trong xử lý khiếu nại không chỉ nằm ở tốc độ, mà còn ở khả năng giúp doanh nghiệp rút ngắn đáng kể khoảng cách từ lúc tiếp nhận thông tin đến khi đưa ra quyết định giải quyết. Các nền tảng xử lý khiếu nại ứng dụng AI cho phép tự động hóa khâu tiếp nhận ban đầu (FNOL), trích xuất dữ liệu và sử dụng phân tích dự đoán để đánh giá mức độ rủi ro. Nhờ đó, các khiếu nại đơn giản có thể được xử lý nhanh chóng, trong khi những trường hợp phức tạp hơn được phân luồng đến đúng cấp độ chuyên môn để can thiệp kịp thời.

Tự động hóa đang tái định hình toàn bộ quy trình xử lý khiếu nại theo hướng tinh gọn và hiệu quả hơn. Quy trình làm việc được tối ưu, sai sót được hạn chế, thời gian ra quyết định được rút ngắn, nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát chặt chẽ về chi phí, thời gian xử lý và tuân thủ quy định. Các hồ sơ đơn giản có thể được xử lý hoàn toàn tự động, trong khi những trường hợp phức tạp được phân loại linh hoạt dựa trên mức độ rủi ro và yếu tố pháp lý. Đặc biệt, đội ngũ quản lý có thể theo dõi toàn bộ hoạt động theo thời gian thực, nhanh chóng nhận diện các điểm nghẽn, thất thoát và hiệu suất vận hành.

Ở cấp độ cao hơn, việc điều phối dựa trên AI đang hiện đại hóa toàn bộ chuỗi xử lý khiếu nại - từ tiếp nhận, đánh giá đến giải quyết và thu hồi tổn thất. Các công cụ AI không chỉ hỗ trợ tự động hóa mà còn có khả năng "suy luận", giúp xử lý những tình huống phức tạp một cách linh hoạt hơn. Kết hợp với năng lực phân tích dữ liệu và khả năng kết nối hệ thống liền mạch, AI đang tạo nền tảng cho một quy trình xử lý khiếu nại có thể mở rộng, nhất quán và ngày càng chính xác hơn.

Lời kết

Năm 2026, ngành bảo hiểm đang chuyển mình mạnh mẽ, công nghệ không còn đứng phía sau để hỗ trợ, mà đã trở thành nền tảng định hình năng lực cạnh tranh. Doanh nghiệp nào biết khai thác sức mạnh của AI, dữ liệu và tự động hóa để vận hành linh hoạt hơn, đưa ra quyết định chính xác hơn và mang lại trải nghiệm minh bạch hơn, sẽ là những người dẫn dắt thị trường.

Nguồn tham khảo: Aspiresys

